Ми були б не українцями, якби "опустили руки". Будемо продовжувати боротися, але насправді шансів майже немає. Про це 24 каналу розповів Тимур Мірошниченко.
До теми Могли не витратити жодної гривні: Мірошниченко розповів, хто платив би за Євробачення в Україні
За його словами, Європейська мовна спілка вже вдруге відмовила, тому, скоріш за все, Євробачення відбудеться не в Україні.
На думку Тимура Мірошниченка, все треба сприймати з "холодню головою". Всі, хто залишився в нашій державі чи вимушено її залишили через війну Росії проти України, розуміють – в країні немає жодного повністю безпечного місця.
"Європейська мовна спілка перестраховується. Адже ця заява поступила дещо раніше, ніж допустимі терміни, коли можна оголошувати місто-господар або країну-господарку Євробачення", – зазначив Мірошниченко.
Наразі це, мабуть, єдине правильне й логічне рішення з точки зору безпеки усіх, хто має бути залучений до Євробачення,
– повідомив Тимур Мірошниченко.
Він розповів, що приблизно 10 тисяч людей щороку акредитується на конкурс. Ще десь 30 – 40 тисяч відвідують Євробачення. Як результат, це безпека щонайменше – 50 тисяч людей.
Крім того, Тимур Мірошниченко додав, що місце проведення Євробачення – це "ласа мішень" для російських ракет.
Євробачення-2023 відбудеться не в Україні: Мірошниченко пояснив рішення організаторів
Останні новини щодо Євробаченння-2023
- Конкурс Євробаченння-2023 не проводитимуть в Україні. Враховуючи питання безпеки та військові обставини в нашій державі, – правила змінили.
- Вони не виключають, що до травня 2023 в Україні існуватиме ризик повітряних нальотів і ракетних обстрілів. Крім того, приймаючи рішення, європейці згадали слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що війна в Україні "може зайняти роки".
- Замість цього можливість отримала така країна, як Велика Британія. Наразі організатори ведуть перемовини з BBC.
- Попри це у Європейській мовній спілці наголосили, що підтримують Україну з початку великої війни та робитимуть це надалі.
- Нагадаємо, що Суспільне пропонувало провести Євробачення-2023 у трьох різних регіонах України – у Києві, Львові, на Закарпатті – на кордоні з Угорщиною і Словаччиною.