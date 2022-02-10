Буде, як буде, – як ROXOLANA реагує на 2 місце у прогнозах букмекерів на фінал Нацвідбору

Букмекери вже зробили ставки на переможницю Нацвідбору Євробачення. У рейтингу ROXOLANA посіла 2 місце й розповіла, як відреагувала на цю новину.

У ексклюзивному коментарі 24 каналу українська співачка ROXOLANA зізналась, як відреагувала на друге місце у прогнозах букмекерів. Вона поділилась, що не збирається покладатися на прогнози.

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Реакція ROXOLANA на 2 місце

Виконавиця зауважила, що їй приємно бачити себе у списках фаворитів, однак це не скасовує її планів перемогти.

Це, звичайно, дуже приємно, але я намагаюся не покладатися на прогнози й передбачення. Я прагну зробити усе від душі, для власного задоволення і задоволення глядачів, а далі – буде, як буде,

– розповіла ROXOLANA.

"Якщо я виграю і поїду до Італії, це буде неймовірно, а якщо це буде інший учасник - я підтримаю його і буду вболівати за того, кого обере вся країна. Тому я ставлюся до цього спокійно і з вдячністю за таку оцінку нашої діяльності", – додала вона.

Нагадаємо, ROXOLANA виступить у фіналі Національного відбору Євробачення-2022 з піснею Girlzzzz.

ROXOLANA – GIRLZZZZ: дивіться відео онлайн

Рейтинг букмекерів на фінал Нацвідбору

Фаворитом з найбільшою кількістю відсотків голосів стала Alina Pash. Їй пророкують перемогу.