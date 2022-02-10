У ексклюзивному коментарі 24 каналу українська співачка ROXOLANA зізналась, як відреагувала на друге місце у прогнозах букмекерів. Вона поділилась, що не збирається покладатися на прогнози.
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Реакція ROXOLANA на 2 місце
Виконавиця зауважила, що їй приємно бачити себе у списках фаворитів, однак це не скасовує її планів перемогти.
Це, звичайно, дуже приємно, але я намагаюся не покладатися на прогнози й передбачення. Я прагну зробити усе від душі, для власного задоволення і задоволення глядачів, а далі – буде, як буде,
– розповіла ROXOLANA.
"Якщо я виграю і поїду до Італії, це буде неймовірно, а якщо це буде інший учасник - я підтримаю його і буду вболівати за того, кого обере вся країна. Тому я ставлюся до цього спокійно і з вдячністю за таку оцінку нашої діяльності", – додала вона.
Нагадаємо, ROXOLANA виступить у фіналі Національного відбору Євробачення-2022 з піснею Girlzzzz.
ROXOLANA – GIRLZZZZ: дивіться відео онлайн
Рейтинг букмекерів на фінал Нацвідбору
Фаворитом з найбільшою кількістю відсотків голосів стала Alina Pash. Їй пророкують перемогу.
- Alina Pash – 31%
- ROXOLANA – 23%
- Kalush Orchestra – 14%
- Michael Soul – 9%
- Cloudless – 7%
- Wellboy – 7%
- Barleben – 5%
- Our Atlantic – 5%