Саме там розміщена найбільша у Європі та шоста у світі атомна електростанція, яка складається з шести атомних енергоблоків по 1 мільйон кВт ядерного палива. У разі вибуху усіх реакторів, світу загрожує техногенна катастрофа.

До слова "Ми всі в одному човні": Джамала, Монатік б'ють на сполох через загрозу техногенної катастрофи

Це пожежа на Запорізькій атомній станції в місті Енергодарі, результат ворожих обстрілів російською технікою цієї ночі. Весь світ знає про трагедію в Чорнобилі. А Запорізька АЕС у кілька разів більша й потужніша. Якщо вибухне вона – це буде 6 Чорнобилів. Очевидно, саме цього й домагається нападник. Путін обіцяв ядерну загрозу – він її створює,

– заявила Олена Зеленська.

Дружина президента України додала, що в Україні немає ядерної зброї, але в нас потужна мирна атомна енергетика, а саме – 15 атомних блоків, які тепер під загрозою обстрілів і вибухів.

"Та для радіації немає кордонів. Ця катастрофа, якщо вона станеться, торкнеться кожного. І в Росії, і у Європі, і у світі. Але ми – не Путін. Ми не бажаємо дітям світу променевої хвороби! Українські енергетики під обстрілами, ризикуючи життям, роблять усе, щоб зберегти безпеку. Вся наша підтримка зараз із ними. Вони, без перебільшення, рятують світ", – додала перша леді.

Зазначимо, що зараз, 4 березня, тривають перемовини в НАТО щодо підтримки створення забороненої для польотів зони над Україною. Проте в альянсі вже вирішили не залучати свої сили у війні в Україні, а літаки НАТО не будуть діяти над українським повітряним простором. Натомість Генеральний секретар НАТО Столтенберг пообіцяв ввести жорсткіші санкції щодо Росії.