Там находится крупнейшая в Европе и шестая в мире атомная электростанция, состоящая из шести атомных энергоблоков по 1 миллион кВт ядерного топлива. В случае взрыва всех реакторов миру грозит техногенная катастрофа.

К слову "Мы все в одной лодке": Джамала, Монатик бьют тревогу из-за угрозы техногенной катастрофы

Это пожар на Запорожской атомной станции в Энергодаре, результат вражеских обстрелов российской техникой этой ночью. Весь мир знает о трагедии в Чернобыле. А Запорожская АЭС в несколько раз больше и мощнее. Если разразится она – это будет 6 Чернобылей. Очевидно, что именно этого и добивается нападающий. Путин обещал ядерную угрозу – он ее создает,

– заявила Елена Зеленская.

Жена президента Украины добавила, что в Украине нет ядерного оружия, но у нас мощная мирная атомная энергетика, а именно – 15 атомных блоков, которые теперь находятся под угрозой обстрелов и взрывов.

"Но радиации нет границ. Эта катастрофа, если она произойдет, коснется каждого. И в России, и в Европе, и в мире. Но мы – не Путин. Мы не желаем детям мира лучевой болезни! Украинские энергетики под обстрелами, рискуя жизнью, делают все, чтобы сохранить безопасность. Вся наша поддержка сейчас с ними. Они, без преувеличения, спасают мир", – добавила первая леди.