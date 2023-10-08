Провів кілька годин під обстрілами в Тель-Авіві: співака Бруно Марса помітили в аеропорту
Джерело:Times of Israel
Відомий американський співак Бруно Марс 7 жовтня мав виступити в Тель-Авіві. Артист перебував там, коли почалися ракетні обстріли. Бруно досі не вийшов на зв'язок, проте ЗМІ з'ясували, що співак покинув Ізраїль.
На щастя, співак зміг виїхати з Ізраїлю, який атакували бойовики з ХАМАС. Раніше ми розповідали, як українські зірки реагують на вторгнення терористів.
Не пропустіть Прямо на сцені: у відомого гітариста Ел Ді Меоли стався серцевий напад
Бруно Марс перебуває безпеці
Команда артиста повідомила, що концерт Бруно у Тель-Авіві скасовано. Глядачам повернуть кошти на картки.
Бруно кілька годин провів у Тель-Авіві в той час, коли терористи з ХАМАС обстрілювали міста ракетами. Проте співак вже вилетів звідти та перебуває в безпеці.
Організатори шоу "Добрий вечір з Гаєм Пайнсом" помітили Бруно Марса та членів його команди з аеропорту Бен-Гуріон.
Він прилетів до Афін, а звідти попрямує до Катару, щоб продовжити свій тур,
– йдеться у соцмережах шоу.
Бруно Марса сфотографували у аеропорту Ізраїля / Фото з інстаграму шоу
Додамо, що Бруно Марс жодним чином не прокоментував вторгнення ХАМАС до Ізраїлю. Остання публікація в його інстаграмі датована 5 жовтня. Напередодні – 4 жовтня артист дав концерт в Тель-Авіві, де у суботу мав виступити вдруге.
Що відбувається в Ізраїлі: коротко
- 7 жовтня бойовики з угруповання ХАМАС несподівано напали на Ізраїль. Вони взяли відповідальність за вторгнення. У мережі публікують багато відео перестрілок на півдні Ізраїлю.
- Бойовики ХАМАС проникли в ізраїльське місто Маген. Там тривають важкі бої за участі танків. У боях загинув командир бригади Армії Ізраїлю Нахаль Джонатан Стейнберг.
- Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу повідомив, що Ізраїль перебуває "у стані війни". За даними ЗМІ, в Ізраїлі вже загинули понад 600 людей. Кількість поранених перевищила 2 тисячі. Серед загиблих – 2 громадяни України.
- 8 жовтня Ізраїль проголосував за оголошення війни. Тепер держава може здійснювати "значну військову діяльність". Востаннє цей пункт застосовували ще в 1973 році (коли Сирія та Єгипет напали на Ізраїль).