Бруклін Бекхем станцював з молодшою сестрою: відео зворушило мережу
Джерело:інстаграм Вікторії Бекхем
Сімейство Бекхемів зустріло Різдво у повному складі. На святкуванні Вікторія Бекхем зняла на відео момент, як старший син Бруклін станцював з молодшою сестрою.
Усі четверо дітей Вікторії та Девіда Бекхемів – Бруклін, Ромео, Круз і Гарпер зібралися у батьківському домі для святкування Різдва. Також на сімейній вечірці була майбутня членкиня сім'ї – Нікола Пельтц, наречена Брукліна.
Читайте також Переможець "Танців" Артур Логай розчулив новорічною фотосесією з дружиною і сином
Бруклін Бекхем станцював з сестрою
Родина Бекхемів влаштувала вдома сімейну різдвяну вечірку. Вікторія Бекхем в інстаграмі опублікувала миловидне відео, як Бруклін танцював з молодшою сестрою Гарпер. Наприкінці танка старший брат ніжно обійняв та поцілував дівчинку.
Дехто любить танцювати зі своїм старшим братом. Люблю тебе,
– підписала ролик Вікторія Бекхем.
Бруклін станцював з сестрою / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем
Бруклін станцював з сестрою / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем
Зворушливе відео миттєво підкорило мережу. Ролик зібрав безліч вподобань та коментарів від прихильників сімейства.
- "Вони так схожі один на одного";
- "Обожнюю цю сім'ю";
- "Вау, вони ніби близнюки";
- "Ваша сім'я така красива й щаслива";
- "Скільки любові у цій родині";
- "Вона така чарівна";
- "Чудові й зворушливі".