Бруклін Бекхем станцював з молодшою сестрою: відео зворушило мережу

Сімейство Бекхемів зустріло Різдво у повному складі. На святкуванні Вікторія Бекхем зняла на відео момент, як старший син Бруклін станцював з молодшою сестрою.

Усі четверо дітей Вікторії та Девіда Бекхемів – Бруклін, Ромео, Круз і Гарпер зібралися у батьківському домі для святкування Різдва. Також на сімейній вечірці була майбутня членкиня сім'ї – Нікола Пельтц, наречена Брукліна.

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Бруклін Бекхем станцював з сестрою

Родина Бекхемів влаштувала вдома сімейну різдвяну вечірку. Вікторія Бекхем в інстаграмі опублікувала миловидне відео, як Бруклін танцював з молодшою сестрою Гарпер. Наприкінці танка старший брат ніжно обійняв та поцілував дівчинку.

Дехто любить танцювати зі своїм старшим братом. Люблю тебе,

– підписала ролик Вікторія Бекхем.



Бруклін станцював з сестрою / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем



Бруклін станцював з сестрою / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

, що з нагоди Різдва Бекхеми зробили красиве сімейне фото на тлі ялинки. Для святкування Вікторія одягнула улюблену зелену сукню максі довжини з подовженими рукавами та відкритою спиною.

Зворушливе відео миттєво підкорило мережу. Ролик зібрав безліч вподобань та коментарів від прихильників сімейства.