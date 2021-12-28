Бруклін Бекхем станцював з молодшою сестрою: відео зворушило мережу

28 грудня 2021 , 13:09
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Джерело:

інстаграм Вікторії Бекхем

Сімейство Бекхемів зустріло Різдво у повному складі. На святкуванні Вікторія Бекхем зняла на відео момент, як старший син Бруклін станцював з молодшою сестрою.

Усі четверо дітей Вікторії та Девіда Бекхемів – Бруклін, Ромео, Круз і Гарпер зібралися у батьківському домі для святкування Різдва. Також на сімейній вечірці була майбутня членкиня сім'ї – Нікола Пельтц, наречена Брукліна.

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Бруклін Бекхем станцював з сестрою

Родина Бекхемів влаштувала вдома сімейну різдвяну вечірку. Вікторія Бекхем в інстаграмі опублікувала миловидне відео, як Бруклін танцював з молодшою сестрою Гарпер. Наприкінці танка старший брат ніжно обійняв та поцілував дівчинку.

Дехто любить танцювати зі своїм старшим братом. Люблю тебе,
– підписала ролик Вікторія Бекхем.


Бруклін станцював з сестрою / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем


Бруклін станцював з сестрою / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Зазначимо, що з нагоди Різдва Бекхеми зробили красиве сімейне фото на тлі ялинки. Для святкування Вікторія одягнула улюблену зелену сукню максі довжини з подовженими рукавами та відкритою спиною. 

Зворушливе відео миттєво підкорило мережу. Ролик зібрав безліч вподобань та коментарів від прихильників сімейства.

  • "Вони так схожі один на одного";
  • "Обожнюю цю сім'ю";
  • "Вау, вони ніби близнюки";
  • "Ваша сім'я така красива й щаслива";
  • "Скільки любові у цій родині";
  • "Вона така чарівна";
  • "Чудові й зворушливі".
Автор: Марія Касій