Все четверо детей Виктории и Дэвида Бекхэмов – Бруклин, Ромео, Круз и Харпер – собрались в родительском доме для празднования Рождества. Также на семейной вечеринке была будущая член семьи – Никола Пельтц, невеста Бруклина.
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Бруклин Бекхэм станцевал с сестрой
Семья Бекхэмов устроила дома семейную рождественскую вечеринку. Виктория Бекхэм в инстаграме опубликовала милое видео, как Бруклин танцевал с младшей сестрой Харпер. В конце танца старший брат нежно обнял и поцеловал девочку.
Некоторые любят танцевать со своим старшим братом. Люблю тебя,
– подписала ролик Виктория Бекхэм.
Бруклин станцевал с сестрой / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм
Бруклин станцевал с сестрой / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм
Трогательное видео мгновенно покорило сеть. Ролик собрал множество лайков и комментариев от поклонников семейства.
- "Они так похожи друг на друга";
- "Обожаю эту семью";
- "Вау, они как близнецы";
- "Ваша семья такая красивая и счастливая";
- "Сколько любви в этой семье";
- "Она такая очаровательная";
- "Чудесные и трогательные".