Все четверо детей Виктории и Дэвида Бекхэмов – Бруклин, Ромео, Круз и Харпер – собрались в родительском доме для празднования Рождества. Также на семейной вечеринке была будущая член семьи – Никола Пельтц, невеста Бруклина.

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Бруклин Бекхэм станцевал с сестрой

Семья Бекхэмов устроила дома семейную рождественскую вечеринку. Виктория Бекхэм в инстаграме опубликовала милое видео, как Бруклин танцевал с младшей сестрой Харпер. В конце танца старший брат нежно обнял и поцеловал девочку.

Некоторые любят танцевать со своим старшим братом. Люблю тебя,

– подписала ролик Виктория Бекхэм.



Бруклин станцевал с сестрой / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм



Бруклин станцевал с сестрой / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм

Отметим, что по случаю Рождества Бекхэмы сделали красивое семейное фото на фоне елки. Для празднования Виктория надела любимое зеленое платье макси длины с удлиненными рукавами и открытой спиной.

Трогательное видео мгновенно покорило сеть. Ролик собрал множество лайков и комментариев от поклонников семейства.