Мною легко маніпулювати, – Брітні Спірс вперше заговорила, як почуває себе після розлучення
Відома американська виконавиця Брітні Спірс вирішила розповісти про свої емоції. Вона поділилась, як почуває себе після розлучення з фітнес-тренером Семом Асгарі.
Нещодавно стало відомо, що батьку Брітні Спірс ампутували ногу. Причиною стало те, що на одній нозі виникла сильна інфекція. А все через те, що чоловік страждав алкоголізмом.
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У своєму інстаграмі зірка поширила допис, у якому висловилась, як зараз себе почуває. Вона зазначила, що наразі не навчилась проводити час наодинці. Співачка також вважає, що нею легко маніпулювати.
Це так дивно – бути самотньою. В мене було чимало часу, щоб озирнутися назад, згадати все хороше й погане. Я розуміла, що не зовсім умію проводити час сама із собою. Мною легко маніпулювати, бо я тримаю своє серце відкритим навстіж. Але я точно знаю, що хочу це змінити. Мені потрібен час, щоб запитати себе, чи добре ця ситуація впливає на мене,
– написала вона.
Артистка розповіла, що їй до вподоби той графік, за яким вона живе. Водночас Брітні зізналась, що іноді нудьгує, оскільки "боїться багатьох речей".
Мені подобається мій розпорядок дня, і зазвичай, я роблю одні й ті самі дії кожного дня. Але, чесно кажучи, я відчуваю нудьгу, а також боюся багатьох речей. Те, як я зараз живу, це все моє, все належить мені. Було так багато людей у моєму житті, які втручалися в особисте, але я знаю, що бути егоїстом – це нормально. Жити й насолоджуватися власним життям – це прекрасно,
– поділилась Спірс.
Про особисте життя Брітні Спірс
- Пара познайомилася під час знімань кліпу Брітні на композицію Slumber Party. Їхні стосунки розпочалися у 2016 році, а через деякий час вони стали жити разом у будинку Спірс.
- Пара заручилася у вересні 2021 року – після того, як співачку звільнили від батьківського опікунства. Вже у червні 2022 року вони зіграли весілля. Церемонія відбулася у Лос-Анджелесі.
- У серпні 2023 року стало відомо, що фітнес-тренер та актор Сем Асгарі подав на розлучення з Брітні. Причиною він назвав "непримиренні розбіжності".
- Цікаво, що після весілля подружжя підписало контракт. Відповідно до нього, після розлучення чоловік не повинен отримати жодної частини з багатомільйонного доходу співачки. Її статки тоді оцінили у 60 мільйонів доларів.
- Однак, Сем хотів змінити умови контракту й навіть шантажував Спірс. Він погрожував опублікувати "ганебну інформацію" про співачку, якщо вона не змінить свого рішення. Очевидно, він хотів отримати кошти. До того ж фітнес-тренер звинувачував артистку у зрадах.