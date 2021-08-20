Брітні Спірс звинуватили в нападі на хатню робітницю: як реагує зірка

Американська співачка Брітні Спірс втрапила у новий скандал. Зірку підозрюють у нападі на хатню робітницю. Артистка нібито вибила телефон з руки жінки та вдарила її.

Відома американська співачка Брітні Спірс може зіткнутися з проблемами на шляху до звільнення від опікунства. Все через останні новини, згідно з якими артистка звинувачується у нападі на хатню робітницю.

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Брітні Спірс накинулась на помічницю

Все сталося нібито через собаку виконавиці. Хатня робітниця пішла разом з домашнім улюбленцем до ветеринара. Там вона заявила, що з песиком поводяться неправильно. Після того, як жінка повернулась до дому Брітні Спірс, виник конфлікт, зірка начебто напала на помічницю, вибила з рук телефон та вдарила її.

Джерела в правоохоронних органах зазначають, що хатня робітниця телефонувала до поліції, а потім подала заяву про напад. Справу мають розглянути в прокуратурі.

Як реагує сторона Брітні Спірс

Інсайдери, що близькі до знаменитості, заперечили, що вона могла фізично напасти на хатню робітницю. Та схоже, що сварка між жінками все-таки була.

Адвокат Брітні Спірс додав, що зірка просто сперечалась з хатньою робітницею, а преса навмисне роздула з мухи слона.