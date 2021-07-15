Брітні Спірс знову виступила у суді: тепер її представляє новий адвокат

Американська співачка Брітні Спірс маленькими кроками досягає успіху у справі опікунства свого батька Джеймса. Напередодні відбулось слухання, де Брітні вчергове наголосила на звільненні її від опікунства, а суддя їй дозволив самій обрати нового адвоката.

Після вражаючого першого виступу у суді, який відбувся наприкінці червня, адвокат Брітні – Сем Інгхем подав у відставку. Чоловік більше не займається справою, яку вів з 2008 року та заробив на цьому чималі статки.

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Маленька перемога Брітні

Під час чергового судового засідання 14 липня суд Лос-Анджелеса задовольнив клопотання Спірс щодо нового адвоката, і тепер ним став Метью Розенгарт, чия адвокатська контора представляла інтереси Стівена Спілберга, Шона Пенна, братів Аффлеків та інших. Свого нового адвоката Брітні змогла найняти сама, без втручання батька, тому варто очікувати, що справа набуде нових поворотів.

"Для того, щоб таке рішення суду стало можливим прохання про нього подала від імені Брітні Спірс її тимчасовий опікун Джоді Монтгомері, таким чином вони уникли "додаткової експертизи її дієздатності", – йдеться у судових документах.

Окрім призначення нового адвоката, Брітні Спірс знову виступила перед суддею зі звинуваченнями проти свого батька. Вона вкотре заявила, що він "зловживає опікунством".

Я хочу обвинуватити свого батька у зловживанні опікунством. Сьогодні я хочу висунути звинувачення проти батька. Я хочу провести розслідування у відношенні батька. Якщо це не зловживання, то я не знаю, що це таке,

– заявила Спірс.

"Я думала, що вони намагалися вбити мене. Якщо це не насильство, я не знаю, що це таке. Це чортова жорстокість", – емоційно додала жінка.

Новий адвокат співачки закликав Джеймі Спірса добровільно піти з поста опікуна доньки.

"Ми будемо діяти швидко й активно для його усунення. Залишається питання: у чому він замішаний? Він повинен піти у відставку добровільно, тому що це в інтересах підопічної, – заявив Метью Розенгарт, похваливши свою клієнтку за "мужність, пристрасть і людяність" під час виступу у суді, а її свідчення він назвав "чіткими, усвідомленими, потужними та переконливими".

Що відомо про справу опікунства батька Брітні