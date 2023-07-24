У композиції виконавиця співає про свою нелюбов до папараці. І вже через декілька днів після релізу неочікувано видаляє свій акаунт в інстаграмі. Відтак шанувальники налякані зникненням артистки.

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Брітні Спірс видалила свою сторінку в інстаграмі

На співачку було підписано близько 42 мільйонів користувачів.



Сторінка Брітні Спірс / Скриншот з інсаграму

Шанувальники бояться, що зникнення артистки з соцмереж може бути пов'язане з нещодавнім скандалу зі спортсменом.

Тут слід зазначити, що на початку липня з Брітні Спірс трапилась прикра ситуація. Охоронець баскетболіста Віктора Вембаньями вдарив по обличчю артистку. Інциденту трапився з нею ввечері 5 липня у ресторані Catch в готелі ARIA, що у Лас-Вегасі.

Співачка хотіла привітати 19-річного французького баскетболіста з успіхом. Відтак вирішила підійти до нього ззаду і поплескала його по плечу. Втім, служба безпеки Віктора завадила співачці, вдаривши її.

"Його охорона вдарила мене по обличчю, не озираючись, на очах у натовпу. Охоронець ледь не збив мене з ніг, а мої окуляри злетіли з обличчя", – сказала знаменитість.

Однак, можливо, зникнення з соцмереж – це спеціальний піар-хід артистки для привернення уваги до нового треку.

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До слова, раніше прихильники Брітні Спірс припустили, що хтось інший видає себе за співачку. Вони покадрово розібрали один з її роликів в інстаграмі. На ньому 41-річна артистка танцює на камеру у жовтому топі й мінішортах. Ролик здався підозрілим, бо з її обличчя нібито спадає маска. У коментарях підняли ґвалт і навіть вимагали, щоб Брітні Спірс вийшла у прямий ефір і довела, що з нею все гаразд.