Брітні Спірс вперше прокоментувала фільм про себе: фанати підозрюють, що це не її текст

Американська співачка Брітні Спірс порушила мовчання з моменту виходу документального фільму про неї Framing Britney Spears, випущений виданням The New York Times. Жінка зізналась, що плакала два тижні після прем'єри і не змогла додивитись стрічку до кінця.

Зірка 2 місяці зберігала мовчання і лише зараз опублікувала в інстаграмі допис, де зізналась, що фільм став для неї ще болючішим, ніж вона очікувала. До допису вона прикріпила відео зі своїми дивакуватими танцями в будинку.

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"Я не дивилася документальний фільм. Але з того, що я побачила, мене занепокоїло те, в якому світлі мене в ньому представили. Я проплакала два тижні, і я досі іноді плачу... Я роблю все, що можу, щоб зберегти в собі радість, любов, щастя... Я тут не для того, щоб бути ідеальною. Ідеальною бути нудно. Я тут, щоб поширювати доброту", – написала Брітні Спірс.

Вона додала, що все її життя було предметом для спекуляцій, а ЗМІ завжди її засуджували, ображали та збивали з пантелику. Це триває до сьогодні і їй потрібно багато сил, аби "довіритися Всесвіту з усією своєю вразливістю і беззахисністю".

Реакція мережі

Користувачі інстаграму переконані, що Брітні Спірс насправді не писала цей текст, а це зробили за неї.

"Чи можемо ми отримати відео, на якому ви наступного разу будете вводити власні підписи замість танців? Хочу вірити, що це ви говорите за себе, але я налаштований скептично: "Ми тебе любимо!";

"Здається, Брітні це не пише";

"Немає жодного шансу, що вона написала це";

"Брітні не писала цей допис...";

"Я дійсно хочу почути, як вона це говорить... Вони завжди роблять для неї підписи";

"Мені дуже шкода, якщо це так. Я не думаю, що ви так думали. Ми бачили лише людину, яку явно використовували в ЗМІ. Ми бачили, як хтось страждає на очах у публіки, і нам боляче за вас. У вас добре серце, і я сподіваюся, що з вами все в порядку".