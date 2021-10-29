Брітні Спірс відправилась на відпочинок на приватний острів: фото біля гелікоптера
Джерело:інстаграм Брітні Спірс
Відома американська співачка Брітні Спірс гелікоптером полетіла на приватний острів. Без нареченого зірка відпочиватиме в теплих краях.
Після офіційного рішення суду про звільнення з-під опіки батька, американська співачка Брітні Спірс почала нове життя. Днями вона вирішила змінити атмосферу навколо й полетіти в теплі краї.
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Брітні Спірс полетіла на відпочинок
Знаменитість відправилась на приватний острів. На відпочинок виконавиця полетіла не літаком, а гелікоптером. Цікаво, що Брітні Спірс проводить час у відпустці без свого нареченого, Сема Асгарі. Він залишився у Лос-Анджелесі, оскільки перебуває на зйомках фільму.
Брітні Спірс показала в особистому блозі фото біля гелікоптера. Вона позувала у смарагдовій кофтинці та чорному пальті. Співачка доповнила образ сонцезахисними окулярами, молочним капелюхом та темно-бежевими туфлями-човниками.
У руках артистка тримає сумку у тон, iPad, який вона отримала нещодавно, а також купку книжок. Схоже, вона заздалегідь спланувала, як проводитиме час.
Прилетіла на приватний острів… тут добре, але надто спекотно,
– поділилась враженнями від відпочинку Брітні Спірс.
Брітні Спірс / Фото з інстаграму Брітні Спірс
Шанувальники активно реагують на новий допис знаменитості. Вони раді, що Брітні може самостійно керувати своїм життям:
- "Насолоджуйся кожною миттю";
- "Ти заслуговуєш найкращого. Насолоджуйся, королево";
- "Бачити тебе з iPad в руках і на відпочинку робить мене таким щасливим, Брітні. Після 13 років, коли тобі так багато відмовляли, ти нарешті починаєш жити своїм життям";
- "Сподіваюсь, ти добре проведеш час. Ти цього заслуговуєш";
- "Це стиль життя, який підходить королеві".