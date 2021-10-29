Брітні Спірс відправилась на відпочинок на приватний острів: фото біля гелікоптера

Відома американська співачка Брітні Спірс гелікоптером полетіла на приватний острів. Без нареченого зірка відпочиватиме в теплих краях.

Після офіційного рішення суду про звільнення з-під опіки батька, американська співачка Брітні Спірс почала нове життя. Днями вона вирішила змінити атмосферу навколо й полетіти в теплі краї.

Дивіться також Періс Гілтон показала весільні сукні, в яких піде під вінець

Брітні Спірс полетіла на відпочинок

Знаменитість відправилась на приватний острів. На відпочинок виконавиця полетіла не літаком, а гелікоптером. Цікаво, що Брітні Спірс проводить час у відпустці без свого нареченого, Сема Асгарі. Він залишився у Лос-Анджелесі, оскільки перебуває на зйомках фільму.

Брітні Спірс показала в особистому блозі фото біля гелікоптера. Вона позувала у смарагдовій кофтинці та чорному пальті. Співачка доповнила образ сонцезахисними окулярами, молочним капелюхом та темно-бежевими туфлями-човниками.

У руках артистка тримає сумку у тон, iPad, який вона отримала нещодавно, а також купку книжок. Схоже, вона заздалегідь спланувала, як проводитиме час.

Прилетіла на приватний острів… тут добре, але надто спекотно,

– поділилась враженнями від відпочинку Брітні Спірс.



Брітні Спірс / Фото з інстаграму Брітні Спірс

, Вікторія Бекхем також на відпочинку разом з чоловіком та дітьми. Зірка показувала, як проводила час на шоколадній фабриці. Родина Бекхемів насолоджувалась золотою осінню в Каліфорнії.

Шанувальники активно реагують на новий допис знаменитості. Вони раді, що Брітні може самостійно керувати своїм життям: