Брітні Спірс вибачилась перед фанатами за 2 роки брехні у соцмережах

Американська співачка Брітні Спірс порушила мовчання у залі суду та заявила, що не хоче, аби її батько Джеймс був опікуном. Також у своєму інстаграмі вона залишила велику публікацію, де розповіла, чому останні роки змушена була вдавати себе щасливою та не реагувати на чутки про її складні стосунки з батьком.

Брітні Спірс пояснила, що щасливе життя – це те, до чого ми всі прагнемо, тому вона щоразу писала, що у неї все добре. Зараз вона може бути сміливою та відвертою зі своїми прихильниками.

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"Я просто хочу розповісти вам, друзі, маленький секрет... Я не хочу, щоб люди думали, що моє життя ідеальне, тому що це взагалі не так... І якщо ви читали що-небудь про мене в новинах цього тижня, ви, очевидно, дійсно знаєте, що тепер це не так!!! Прошу вибачення за те, що прикидалася, ніби я була в порядку останні два роки... Я робила це через свою гордість, і мені було ніяково розповідати про те, що зі мною сталося... Але, чесно кажучи, хто ж не хоче показувати своє інстаграм-життя у позитивному світлі", – поділилась Брітні Спірс.

Звички демонструвати ідеальне життя Спірс навчилася в своєї мами, Лінн Спірс. "Це було однією з найкращих рис моєї матері. Незалежно від того, яким поганим був день, коли я була молодшою​​... Заради мене і моїх братів і сестер вона завжди робила вигляд, ніби все в порядку", – сказала Брітні.

У своєму дописі вона залишила ще зображення із цитатою Альберта Ейнштейна: "Якщо ви хочете, щоб ваші діти були розумними, читайте їм казки. Якщо ви хочете, щоб вони були розумнішими, читайте їм казки". Саме ця фраза надихнула її відкритись фанатам.

"Хочете вірте, хочете ні, але прикидання, що зі мною все гаразд, насправді допомогло... Тому я вирішила опублікувати цю цитату сьогодні, тому що, чорт візьми, якщо ви проходите через пекло... Я відчуваю, що інстаграм допоміг мені знайти чудову можливість поділитися своєю присутністю... існуванням... і просто відчути, що я важлива, незважаючи на те, через що я пройшла, і агов, це спрацювало... Тому я вирішила почати читати більше казок!" – підсумувала зірка.

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Реакція та підтримка мережі

Зіркові колеги Брітні та тисячі фанатів зраділи допису та подякували за те, що вона до них "повернулась":

"Люблю тебе. Ти так важлива для багатьох людей";

"Спасибі, що сказали правду. Ви заслуговуєте жити на своїх умовах";

"Залишайся сильною, Брітні!";

"Ми любимо тебе, Брітні!!!";

"Ми тебе чуємо. Ми підтримуємо тебе";

"Ми з тобою";

"Ви – відважна легенда, більш знакова, ніж будь-який казковий персонаж! Давай, королево!!! Ми повністю з тобою!";

"Люблю тебе вічно, Брітні, ти важлива для стількох людей. Ми назавжди тебе повернули!";

"Хороша робота, Брітні! Будь ласка, продовжуйте говорити свою правду! Вам потрібно звільнитися і бути особистістю! Брітні, ми стоїмо з тобою і молимося за твоє щастя".

Зазначимо, що Брітні Спірс 23 червня вперше виступила у суді проти свого батька Джеймса Спірса, який є її опікуном з 2008 року. Тоді жінка мала проблеми з наркотиками та алкоголем, але за всі роки так і не змогла добитись самостійного життя попри здоровий спосіб життя. За її словами, батько забороняв їй народжувати, одружуватись, займатись власною кар'єрою та керувати фінансами. У мережі її підтримали мільйони людей, зокрема – колишній бойфренд Джастін Тімберлейк.