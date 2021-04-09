Брітні Спірс вакцинувалася від коронавірусу: як почувається співачка

39-річна американська співачка Брітні Спірс, яка опинилася в центрі уваги через скандал з опікунством, зробила перше щеплення від коронавірусу. Зірка вакцинувалася з бойфрендом Семом Асгарі та розповіла, чи справді це так неприємно, як описують в мережі.

Кілька годин тому знаменита Брітні Спірс опублікувала у своєму профілі відео, зняте одразу після вакцинації проти COVID-19. Разом з нею у кадрі постав бойфренд фітнес-тренер Сем Асгарі, який, схоже, також пройшов процедуру.

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Співачка зізналася, що перед вакцинацією начиталася негативних відгуків у мережі, тому готувалася, що щеплення буде болючим і вкрай неприємним. Проте її страхи не виправдалися. Все пройшло чудово, а вона почувалася добре. Про стан Сема Асгарі наразі нічого невідомо.

У мережі люди казали, що це дійсно дуже неприємно, як куля, що проходить через твою руку. Ні, нічого подібного. Я нічого не відчувала. Зі мною все добре, і я сподіваюся, що так буде і далі,

– поділилася Брітні Спірс.

Пара завершила відео, щасливо "даючи п'ять" одне одному. Артистка не стала розповідати, яку вакцину отримала. Проте шанувальники все одно подякували їй у коментарях за те, що вона, як і більшість світових знаменитостей, заохочує до щеплень.

Імена публічних особистостей, які вже вакцинувалися проти COVID-19, дізнавайтеся далі: