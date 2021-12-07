Брітні Спірс розсекретила, у якій країні з розмахом відсвяткувала 40-річчя: святкові відео

Після звільнення від опікунства Брітні Спірс відправилась за кордон разом з бойфрендом. Свій день народження зірка відсвяткувала у Мексиці.

Ще 2 грудня, у день свого 40-річчя, Брітні Спірс повідомила, що відправилась у мандрівку. Тепер співачка показала, як пройшло святкування її дня народження.

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Як і де Брітні Спірс відсвяткувала 40-річчя

Бойфренд знаменитості відвіз кохану до Мексики! Саме там пройшла розкішна вечірка з нагоди дня народження. На святі була не тільки пара наречених, але й друзі та близькі Брітні Спірс.

В інстаграмі співачка показала іменний торт зі своїми ініціалами, шампанське, що лилося рікою, багато повітряних кульок, солодощів та інших прикрас. Наприкінці Сем Асгарі влаштував для іменинниці феєрверк.

Мексика була чудовою,

– підписала ролики Брітні Спірс.

Співачка також поділилась, що не вживала алкоголь у день народження. Однак на вечірці з нагоди звільнення від опікунства вона вперше за 13 років підняла келих шампанського.

Після офіційного рішення суду Брітні Спірс не тільки влаштувала святкування у ресторані, але й сама відправилась на приватний острів. Вона проводила час у теплих краях і наодинці з книгами.