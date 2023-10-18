Не захотів дитини: Брітні Спірс заявила, що Джастін Тімберлейк змусив її зробити аборт
Джерело:The Daily Mail
Популярна співачка Брітні Спірс шокувала відвертим зізнанням. Виявляється, під час стосунків зі співаком Джастіном Тімберлейком вона завагітніла. Але коханий не захотів дитини та змусив Брітні зробити аборт.
Про це Спірс написала у своїх мемуарах. Відомо, що співачка на початку своєї кар'єри (20 років тому) зустрічалася з Джастіном Тімберлейком.
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Тімберлейк змусив Брітні Спірс зробити аборт
Спірс зізналася, що їй досі боляче через те, що коханий не захотів мати з нею спільну дитину.
Зірка зізналася, що дуже кохала Джастіна мріяла про сім'ю з ним.
Джастін не був радий вагітності. Він сказав, що ми не готові до народження дитини, що ми надто молоді. Впевнена, що люди зненавидять мене, але я погодилася не народжувати дитину,
– заявила Брітні.
Артистка досі не впевнена, чи правильним було це рішення.
"Якби це було надано мені самій, я ніколи цього не зробила б. І все ж Джастін був упевнений, що не хоче бути батьком", – додала Спірс.
Стосунки Брітні Спірс та Джастіна Тімберлейка: коротко
- Вони познайомилися на дитячому шоу "Клуб Міккі Мауса", коли Брітні було лише 12, але стосунки між ними зародилися значно пізніше.
- Зірки почали зустрічатися у 1997 році. Їхній роман протривав 5 років. Розрив Брітні з Джастонім став для фанатів справжнім шоком. Досі невідома причина розставання.
- Майже одразу після цього Тімберлейк почав зустрічатися з акторкою Камерон Діаз, проте стосунки не склалися. Вперше він став батьком у 2015 році. Сина йому народила Джессіка Білл. Три роки тому вони вдруге стали батьками.
- А от Брітні, очевидно, хотіла якнайшвидше створити сім’ю. Співачка стала мамою вже у 2005 році. Вона народила сина Шона від танцюриста і репера Кевіна Федерлайна. Через рік вона народила ще одного сина Джейдена.