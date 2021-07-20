Ексохоронець Брітні Спірс заявив, що співачку поїли наркотиками та протизаплідними

Колишній тілоохоронець американської співачки Брітні Спірс поділився шокуючими деталями її життя. Чоловік розповів, що раз на тиждень зірці привозили сильнодійні наркотики та протизаплідні препарати.

Колишній охоронець американської виконавиці Брітні Спірс Фернандо Флоренс працював з артисткою з 2010 року. За рік до того батько знаменитості став її опікуном на 6 місяців, а потім – на невизначений термін.

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Ексохоронець Спірс про те, як вона вживала наркотики

Фернандо Флоренс повідомив, що раз на тиждень до будинку співачки приходила жінка, яка передавала "коктейль з сильнодійних наркотиків і протизаплідних препаратів".

Я пояснював Брітні, що це таке: три антипсихотика і протизаплідні таблетки,

– зізнався охоронець.

Брітні Спірс мусила випити цей "коктейль". За словами Флоренса, після прийому препаратів у зірки починалися галюцинації. Вона нібито втрачала здоровий глузд та говорила щось про паралельні світи.

Вона цілими днями дивилася телевізор або займалася спортом. У занепаді настрою вона плакала, слухаючи It's A Man's World,

– розповів Фернандо.

Колишній охоронець розповів і про рівень контролю над співачкою. Вона не могла виходити на вулицю сама, за телефоном уважно стежили. Батько Брітні дзвонив їй 3-4 рази на день та дізнавався, що вона робить, адже Спірс не могла займатися нічим без дозволу опікуна. Окрім цього, якщо до артистки навідувалися гості, їхні сумки обшукували.

Про що розповідала Брітні Спірс на засіданні суду

Сама виконавиця, коли вперше виступила в суді, зізнавалась про жахливі умови, яких вона була повинна дотримуватися, а дещо виконує й досі: