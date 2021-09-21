Брітні Спірс повернулась в інстаграм: що опублікувала співачка

Через тиждень після видалення сторінки в інстаграмі американська співачка Брітні Спірс повернулась в мережу. Вона опублікувала свої фото та відео з танцями. Шанувальники знову підозрюють, що зірка не має доступу до особистого блогу.

Близько тижня тому відома американська артистка Брітні Спірс видалила особисту сторінку в інстаграмі. Вона зробила це, щоб відпочити від мереж та відсвяткувати свої заручини. Та не пройшло й 10 днів, як зірка повернулась.

Зверніть увагу Брітні Спірс після заручин видалила сторінку в інстаграмі

Брітні Спірс відновила інстаграм

Знаменитість опублікувала чорно-біле селфі, де позувала в кофтинці та з макіяжем. Вона зазначила, що не може довго бути без сторінки в інстаграмі, тому повернулась. Минулий тиждень зірка провела, святкуючи заручини з нареченим Семом Асгарі.

Деякі кадри з моєї відпустки на вихідних, щоб відсвяткувати мою заручини з моїм... чорт забирай... Нареченим... Я дотепер не можу в це повірити!!! Я не можу занадто довго бути без інстаграму, так що я вже повернулася,

– написала Брітні Спірс.



Брітні Спірс / Фото з інстаграму Брітні Спірс

Виконавиця також опублікувала відео, на якому танцює під хіт Біллі Айліш Bad Guy.

Реакція мережі

Підписники Брітні Спірс переконані, що насправді не співачка публікує дописи на сторінці. Адже на відео з заручин зірка має пасма червоного волосся, а на "нових" фото й відео їх немає.

"Нові фото? Що сталось з червоним кольором у твоєму волоссі?";

"Що трапилося? Цим світлинам 2 роки";

"Можеш опублікувати більше фото? Ми трохи стривожені";

"Хто б не був людиною, яка зараз керує обліковим записом Брітні... Її волосся було червоним, коли вона заручилася";

"Ці фото схожі на ті, які ти публікувала в лютому";

"Де її каштанове волосся з червоним на кінчиках? Щось не так".

Зазначимо, що кілька місяців тому візажист Брітні Спірс повідомляв, що зірка й справді не контролює свої сторінки у соціальних мережах. Багато її фанів також у цьому переконані. Але сама артистка не підтверджувала такі чутки.