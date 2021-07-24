Брітні Спірс розбурхала мережу фото, де показала оголені груди

Американська співачка Брітні Спірс приголомшила шанувальників надзвичайно відвертим фото. Вона позувала на камеру в коротких джинсових шортах, а пишні оголені груди прикрила руками.

Американська зірка оприлюднила провокативне фото на особистій сторінці в інстаграмі. Таким знімком Брітні розбурхала уяву понад 32 мільйонів підписників.

Дивіться також Леся Нікітюк захопила сексуальним тілом у бікіні: спекотне фото з Чорногорії

Позуючи на камеру, виконавиця закцентувала на зовнішньому вигляду й не звертала увагу на локацію зйомки. Брітні постала перед об'єктивом у коротких джинсових шортах, які не застібала. Це був єдиний елемент одягу на тілі артистки.

Спірс повністю оголила пишні груди. Їхні інтимні зони вона прикрила руками. Волосся улюблениця мільйонів трішки зчепила ззаду й потім забрала набік. На обличчі зробила фірмовий макіяж, виділивши очі чорним олівцем.



Брітні Спірс прикрила оголені груди руками / Фото з інстаграму Брітні Спірс

Оскільки співачка не публікує подібні світлини, то цей кадр швидко розлетівся мережею. За декілька годин його вподобали понад 2 мільйони разів.