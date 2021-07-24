Бритни Спирс взбудоражила cеть фото, где показала обнаженную грудь

Американская певица Бритни Спирс поразила поклонников очень откровенным фото. Она позировала на камеру в коротких джинсовых шортах, а пышную обнаженную грудь прикрыла руками.

Американская звезда обнародовала провокационное фото на личной странице в инстаграме. Таким снимком Бритни взбудоражила воображение более 32 миллионов подписчиков.

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Позируя на камеру, исполнительница акцентировала на внешнем виде и не обращала внимание на локацию съемки. Бритни предстала перед объективом в коротких джинсовых шортах, которые не застегивала. Это был единственный элемент одежды на теле артистки.

Спирс полностью обнажила пышную грудь. Их интимные зоны она прикрыла руками. Волосы любимица миллионов чуточку сцепила сзади и потом забрала набок. На лице сделала фирменный макияж, выделив глаза черным карандашом.



Бритни Спирс прикрыла обнаженную грудь руками / Фото из инстаграма Бритни Спирс

Поскольку певица не публикует подобные фотографии, то этот кадр быстро разлетелся по сети. За несколько часов его лайкнуло 2 миллионов пользователей.