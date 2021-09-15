Брітні Спірс після заручин видалила сторінку в інстаграмі

15 вересня 2021 , 11:29
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Джерело:

CNN

Американська співачка Брітні Спірс видалила особисту сторінку в інстаграмі. Зірка пояснила такий вчинок тим, що хоче відсвяткувати заручини та відпочити від соціальних мереж.

Днями Брітні Спірс приголомшила прихильників новиною про заручини з бойфрендом. Прихильники засипали її привітаннями у мережі, однак вже наступного дня артистка видалила свій акаунт. 

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Брітні Спірс видалила сторінку в інстаграмі

У твітері Брітні пояснила, що хоче відпочити від соціальних мереж і відсвяткувати заручини з коханим. 

Джерела видання CNN зазначають, що такий вчинок виконавиці не був необдуманим. Вона давно замислювалася над тим, щоб це зробити.

Заручини Брітні Спірс

  • 39-річна Брітні Спірс оголосила, що заручилася з бойфрендом Семом Асгарі. Закохані зустрічалися протягом 5 років. 
  • Сем подарував співачці каблучку з діамантом, однак прихильники Брітні не вірять у щирість його почуттів. 
  • Шанувальники підозрюють, що 27-річний чоловік зазіхає на мільйонні статки Спірс, адже освідчився їй лише після того, як батько відмовився від опікунства
  • Чимало фанів радять знаменитості підписати шлюбний контракт, щоб убезпечити своє майно. 
Автор: Христина Кобак