Брітні Спірс після заручин видалила сторінку в інстаграмі

Американська співачка Брітні Спірс видалила особисту сторінку в інстаграмі. Зірка пояснила такий вчинок тим, що хоче відсвяткувати заручини та відпочити від соціальних мереж.

Днями Брітні Спірс приголомшила прихильників новиною про заручини з бойфрендом. Прихильники засипали її привітаннями у мережі, однак вже наступного дня артистка видалила свій акаунт.

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Брітні Спірс видалила сторінку в інстаграмі

У твітері Брітні пояснила, що хоче відпочити від соціальних мереж і відсвяткувати заручини з коханим.

Джерела видання CNN зазначають, що такий вчинок виконавиці не був необдуманим. Вона давно замислювалася над тим, щоб це зробити.

Заручини Брітні Спірс