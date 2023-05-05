Розкладають намети й вішають прапори: британці готуються до коронації Чарльза ІІІ – перші фото

За лічені години розпочнеться історична подія – коронація Чарльза ІІІ. Британці вже готуються до церемонії – дивіться перші фото з Лондона.

Вперше за 70 років у Великій Британії відбудеться масштабна й історична подія – коронація Чарльза ІІІ. Упродовж довгого періоду у Лондоні та інших містах Сполученого Королівства готуються до церемонії.

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Британці готуються до коронації

У переддень церемонії британці активно готуються до перегляду церемонії коронування. У центрі Лондона розбивають палатки, щоб мати можливість побачити золоту карету, в якій Чарльз ІІІ їхатиме до Вестмінстерського абатства.

Британці запасаються прапорами: носять їх на плечах та вивішують з балконів своїх помешкань. Біг-Бен (годинникову вежу Вестмінстерського палацу) підсвітили коронаційною емблемою.

Британці готуються до коронації / Фото "Клуб роялістів"

Що треба знати про коронацію Чарльза ІІІ