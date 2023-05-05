Розкладають намети й вішають прапори: британці готуються до коронації Чарльза ІІІ – перші фото
Джерело:Клуб роялістів
За лічені години розпочнеться історична подія – коронація Чарльза ІІІ. Британці вже готуються до церемонії – дивіться перші фото з Лондона.
Вперше за 70 років у Великій Британії відбудеться масштабна й історична подія – коронація Чарльза ІІІ. Упродовж довгого періоду у Лондоні та інших містах Сполученого Королівства готуються до церемонії.
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Британці готуються до коронації
У переддень церемонії британці активно готуються до перегляду церемонії коронування. У центрі Лондона розбивають палатки, щоб мати можливість побачити золоту карету, в якій Чарльз ІІІ їхатиме до Вестмінстерського абатства.
Британці запасаються прапорами: носять їх на плечах та вивішують з балконів своїх помешкань. Біг-Бен (годинникову вежу Вестмінстерського палацу) підсвітили коронаційною емблемою.
Британці готуються до коронації / Фото "Клуб роялістів"
Що треба знати про коронацію Чарльза ІІІ
- Урочистості розпочнуться 6 травня та триватимуть до 8 травня. Ці дні оголошені вихідними у Великій Британії.
- Подія розпочнеться з ходи до Вестмінстерського абатства. Король Чарльз ІІІ та королева Камілла вирушать туди золотою каретою, їх супроводжуватимуть військові. В абатстві пройде служба, де їх офіційно коронують. Церемонія завершиться поверненням до Букінгемського палацу й виходом королівської родини на балкон.
- Лондонці й гості міста слідкуватимуть за коронацією, розташувавшись уздовж маршруту ходи. Трансляція коронації відбуватиметься на багатьох британських каналах та екранах у містах Королівства. Текстову трансляцію вестиме 24 Канал.