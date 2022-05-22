Британці Гаррі Стайлс та Yungblud потужно підтримали Україну на концертах у Нью-Йорку та Відні

Світовий шоу-біз уже майже три місяці підтримує Україну й не дає забути про війну. Британські музиканти Гаррі Стайлс та Yungblud виступили з синьо-жовтими прапорами в різних куточках планети – один на сольнику в Нью-Йорку, інший на концерті у Відні.

Як українські, так і світові знаменитості роблять усе, щоб світ не звикав до війни в Україні. Днями це довели британці Гаррі Стайлс та Yungblud.

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Рокер Yungblud

Днями британський рок-музикант Домінік Гаррісон, більш відомий як Yungblud, дав концерт у Відні, в Австрії. В інстаграмі з 3,7-мільйонною аудиторією він опублікував відео, як зі сцени підтримує український народ і закликає молодь скинути такого "старого виродка" як Путін.

Я до біса злий. Я до біса злий за прекрасних людей з України. Наше покоління не може підтримувати це лайно. Нам треба змінити цих старих проклятих виродків. Нам треба скинути цих старих покидьків. На х*й Путіна,

– виголосив Yungblud зі сцени.

"Ми можемо змінити ситуацію. Ти маєш голос, використай його! Слава Україні", – додав рокер у підписі до відео з синьо-жовтим прапором. Цікаво, що у Відні багатотисячна публіка слідом за ним скандувала "на х*й Путіна".

Рокер Yungblud закликав скинути Путіна на концерті у Відні: відео

Уже в інстаграм-сторіс Yungblud пояснив, чому так палко підтримує українців у війні з Росією. Як з'ясувалося, він гостював у нас багато разів, тут безліч його фанів і друзів, і єдине, чим він може допомогти, – своїм голосом. Рокер вірить, що його приклад підштовхне інших публічних людей робити те ж саме.

"Я був в Україні незліченну кількість разів. Моє серце розбите історіями моїх фанатів та друзів, які переживають війну, страх, переселення та горе через втрату коханих людей. Я щодня отримую повідомлення від фанатів з України та Росії. Вони кажуть, що моя музика резонує з ними, а знання того, що люди з інших країн підтримують їх у боротьбі з жорстоким режимом, який вчинив безглузде вторгнення, дає їм трохи надії у темний час", – написав Yungblud.

Скриншот з інстаграму рокера Yungblud

Гаррі Стайлс

Ексучасник бойз-бенду One Direction Гаррі Стайлс відіграв сольник у Нью-Йорку, на величезному майданчику UBS Arena. На концерті він презентував свій третій студійний альбом Harry's House і потужно підтримав Україну.

Пісню Sign Of The Times – "Знак часу" – співак виконав з українським прапором на плечі, який взяв у дівчини з залу. У ній є такі слова: "Ми ніколи не розуміємо, що вже йшли через це. Чому ми постійно рятуємося від кулі, від кулі?.. Просто перестань плакати. Все буде в порядку".

Гаррі Стайлс з українським прапором на концерті в Нью-Йорку: відео