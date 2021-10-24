Британська зірка Ед Ширан захворів на коронавірус

Один з найуспішніших виконавців сучасності Ед Ширан заявив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Це сталось всього за кілька днів до прем'єри його нової платівки.

30-річний чоловік заявив, що після того, як отримав результат тесту на COVID-19, він пішов на вимушену самоізоляцію. Втім, перед виходом нового альбому, у який будуть включені його раніше випущені хіти Shivers і Bad Habits, він продовжить давати інтерв'ю онлайн.

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Агов, народ. Невелика примітка, щоб повідомити вам, що у мене, на жаль, позитивний результат на COVID-19, тому тепер я ізолююсь і дотримуюся урядових вказівок. Це означає, що я зараз не в змозі виконувати будь-які особисті зобов'язання, тому я буду проводити стільки запланованих співбесід/виступів, скільки зможу, у себе вдома. Перепрошую у всіх, кого я підвів. Будьте в безпеці. Всіх цілую,

– написав Ед Ширан в мережі.

Наступного тижня Ед повинен приєднатися до Зейн Лоу з Apple Music наживо, щоб зіграти нові пісні зі свого нового студійного альбому і відповісти на питання фанатів. А от минулого тижня він виступив в Лондоні в рамках церемонії вручення нагороди Earthshot Prize, організованої герцогом і герцогинею Кембриджськими. Тому, можливо, герцоги теж відправляться на тимчасову ізоляцію.

Що відомо про новий альбом Еда Ширана

Зазначимо, що прем'єра довгоочікуваного четвертого альбому Еда під назвою "=" (англійською вимовляється equals, а українською – "ікволз") відбудеться 29 жовтня. Наразі відомо список його майбутніх композицій:

Tides Shivers First Times B ad Habits Overpass Graffiti The Joker and the Queen Leave Your Life Collide 2step Stop the Rain Love in Slow Motion Visiting Hours Sandman Be Right Now

Раніше Ед розповідав, що у новому альбомі наголошує на змінах в особистому житті: шлюбі, народженню доньки і на деяких втратах, які йому довелось пережити, повідомляють у Metro:

"Моє життя сильно змінилося за останні кілька років – я одружився, став батьком, пережив втрату, і я міркую над цими темами протягом усього альбому. Я розглядаю це як свій рекорд по досягненню повноліття і не можу дочекатися, щоб поділитися з вами цією наступною главою".