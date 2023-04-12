У синьо-жовтих кольорах: Бріджит Макрон і королева Максима зустрілися в ефектних вбраннях

Президент та перша леді Франції прибули з візитом до Нідерландів. Дружини лідерів країн позували у вбраннях кольорів українського прапора.

11 квітня Еммануель Макрон разом з дружиною приїхав з офіційним візитом до Нідерландів. Подружжя зустріли в Амстердамі король Віллем-Олександр та королева Максима.

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Максима й Макрон одягнулись у синьо-жовтих кольорах

На зустрічі перша леді Франції та королева Нідерландів постали в ефектних вбраннях. Навмисне чи ні, та вони обрали синє та жовто-гірчичне вбрання відповідно, поставши у кольорах прапора.

Королева Максима постала перед камерами у сукні та жовтогарячому пальті від бренду Maison Natan. Вона доповнила вбрання замшевими жовтими туфлями, сережками-підвісками та синьо-жовтим головним убором. На її пальті була брошка – теж у барвах українського прапора.

Бріджит Макрон натомість одягнула синю сукню насиченого кольору та пальто. Перша леді обрала чорні шкіряні туфлі та зробила лаконічну укладку й макіяж.



Еммануель і Бріджит Макрон зустрілися з королем і королевою Нідерландів / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Як перші леді України та США обрали синьо-жовте взуття

Схожий випадок з барвами прапора стався влітку на зустрічі Олени Зеленської та подружжя Байденів. Перша леді України постала у блакитних туфлях. Тоді як перша леді США Джилл Байден обрала жовте взуття.

Така приємність, за словами дружини Зеленського, насправді була для них несподіванкою. Адже за протоколом – про вбрання домовлятися заборонено. На думку першої леді, так Джилл хотіла продемонструвати підтримку українцям. Можливо, так хотіли зробити і королева Максима та Бріджит Макрон.