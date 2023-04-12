11 апреля Эммануэль Макрон вместе с супругой приехал с официальным визитом в Нидерланды. Супруги встретили в Амстердаме король Виллем-Александр и королева Максима.

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Максима и Макрон оделись в сине-желтых цветах.

На встрече первая леди Франции и королева Нидерландов предстали в эффектных нарядах. Умышленно или нет, но они выбрали синий и желто-горчичный наряд соответственно, представ в цветах флага.

Королева Максима предстала перед камерами в платье и оранжевом пальто от бренда Maison Natan. Она дополнила наряды замшевыми желтыми туфлями, серьгами-подвесками и сине-желтым головным убором. На ее пальто была брошь – тоже в красках украинского флага.

Бриджит Макрон одела синее платье насыщенного цвета и пальто. Первая леди выбрала черные кожаные туфли и сделала лаконичную укладку и макияж.



Эммануэль и Бриджит Макрон встретились с королем и королевой Нидерландов / Фото с инстаграма королевской семьи

Как первые леди Украины и США выбрали сине-желтую обувь

Похожий случай с цветами флага произошел летом на встрече Елены Зеленской и супругов Байденов. Первая леди Украины предстала в голубых туфлях. В то время как первая леди США Джилл Байден выбрала желтую обувь.

Такое удовольствие, по словам жены Зеленского, на самом деле была для них неожиданностью. Ведь по протоколу – о нарядах договариваться запрещено. По мнению первой леди, Джилл хотела продемонстрировать поддержку украинцам. Возможно, так хотели поступить и королева Максима и Бриджит Макрон.