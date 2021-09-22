Бред Пітт подав позов проти Анджеліни Джолі: справа стосується маєтку за 164 мільйони доларів

Судовий процес між акторами Бредом Піттом та Анджеліною Джолі не припиняється вже близько 5 років. Днями він розгорівся з новою силою. Пітт подав до суду на ексдружину через їхній маєток у Франції.

Голлівудські знаменитості Бред Пітт та Анджеліна Джолі розлучилися у 2016 році. Попри це, судова справа щодо опікунства над їхніми дітьми так і не вирішена до кінця. Тепер актори судитимуться знову, але вже через інші суперечності.

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Бред Пітт подав до суду на Джолі

Першим позов до суду Люксембурга подав Бред Пітт. Він скаржиться, що Анджеліна Джолі намагається самостійно продати її частку спільної нерухомості, без узгодження з актором.

Йдеться про маєток Шато Міраваль (Chateau Miraval) з виноградниками, що у Франції. Там Бред Пітт виготовляє вино власного бренду. У Шато Міраваль зародилась сім'я зірок – у маєтку Пітт і Джолі одружилися.

Шато Міраваль та виноградники офіційно належать компанії Quimicum. Спершу Бред Пітт мав 60% акцій компанії, а його на той час дружина – 40%. У 2013 році актор віддав 10% Джолі, тож знаменитості стали володіти акціями порівну. Загалом розкішний будинок оцінюється в 164 мільйони доларів.

У чому "провина" Анджеліни

За словами Бреда Пітта, Джолі намагається продати свою частку Шато Міраваль. Однак сам артист має "право першої відмови" – спочатку Анджеліна повинна запропонувати свою частку йому. Якщо ж чоловік відмовиться, то акторка матиме право продавати 50% стороннім.

У документах Бред Пітт заявив, що його колишня дружина хоче отримати вигоду з "неймовірної кількості роботи, часу і грошей", яку він вклав у Шато Міраваль. Бо нібито саме знаменитість займався бізнесом щодо виноградників.

Зазначимо, що з Шато Міраваль пов'язано багато спогадів Бреда Пітта. Коли той крутив роман з німецькою моделлю Ніколь Потуральські, то запросив її провести час у маєтку у Франції, а вона погодилась.

Тоді актор заявив, що йому байдуже на реакцію колишньої дружини стосовно його поїздки з Ніколь у Францію. Він очікував того, що вона буде в шаленстві. Так і сталося – Джолі була "шокована тим, що Бред міг так низько опуститися". Після цього зірка заявила, що не хоче намагатися налагодити стосунки з колишнім чоловіком.