Відома американська співачка Аріана Гранде постраждала через сталкера, який її переслідував. Про це стало відомо з судових документів, доступ до яких згодом отримала преса.

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Напали на Аріану Гранде

Близько 7 місяців 23-річний Аарон Браун переслідував виконавицю. Та 9 вересня він увірвався до її дому з мисливським ножем.

Охоронці Аріани намагалися попросити чоловіка піти з будинку, однак він став агресивним і почав погрожувати артистці вбивством.

Гранде звернулась до суду, щоб отримати заборонний припис наближатися кривднику до неї.

Я хочу бути в безпеці. Також хочу, щоб моя родина була в безпеці. Я боюся, що без заборонного припису містер Браун продовжить приходити до мене додому і намагатиметься заподіяти фізичну шкоду мені або членам моєї родини,

– повідомила знаменитість.

Працівник поліції також звернувся до суду. У заяві вказано, що його непокоїть, що Брауна можуть звільнити з в'язниці й він зможе знову переслідувати співачку.

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