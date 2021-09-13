Брат Кейт Міддлтон одружився: перше фото подружжя

Брат герцогині Кембриджської – Джеймс Міддлтон офіційно одружився зі своєю коханою Еліз Тевен. Закохані оприлюднили перше фото з весілля, яке відсвяткували в колі найрідніших.

Скромне весілля відбулося у Франції. Туди 34-річний наречений та його 31-річна обраниця запросили родину та найближчих друзів. Звісно, що серед гостей були домашні улюбленці Джеймса.

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Весілля брата Кейт Міддлтон

Герцоги Кембриджські прилетіли у Францію разом із дітьми. Вони неймовірно щасливі, що весілля нарешті відбулося, адже його двічі переносили через пандемію коронавірусу.

Святкування відбулося в селі, де живе батько Еліз. Також серед запрошених гостей були батьки Джеймса та Кейт – Керол і Майк Міддлтони, сестра Піппа з чоловіком і двома дітьми.

Містер і місіс Міддлтони. Вчора я одружився з коханням всього свого життя в оточенні сім'ї, друзів і, звісно ж, декількох собак в селі Борм-ле-Мімоза. Неможливо описати словами, наскільки я щасливий,

– написав Джеймс під весільним фото.



Джеймс Міддлтон з дружиною / Фото з інстаграму Джеймса Міддлтона

Стосунки Джеймса Міддлтона та Еліз Тевен