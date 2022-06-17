Боженька підніс випробування, – Оля Полякова зізналася, як їй живеться з мамою у Франції

Після гастролей у США Оля Полякова знову повернулася у Францію, на віллу подруги Ніки Білоцерківської. Як з'ясувалося, там вона живе не тільки з доньками, а й з мамою.

Раніше Оля Полякова розповідала, що для неї та двох її доньок випробування жити без няні та хатньої робітниці. Однак тепер зізналася, що ще більший виклик – це ділити один дах з рідною мамою.

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Як Олі Поляковій живеться з мамою

Від батьків співачка з'їхала ще у 18 років, тож для неї дикість, що мама Світлана знову повчає її в 43.

Жити в дорослому віці з мамою, з якою не жив з 18 років, – це ще один челендж. У дорослому віці, коли ти звикла бути хазяйкою у своїй сім'ї, з'являється ще одна хазяйка, яка розказує, що тобі робити, як ти не те поклала, не те приготувала, і не так ти дітей своїх навчаєш, і не так вони з тобою говорять,

– з усмішкою заявила Оля Полякова.

Вона без перебільшень вважає, що ці місяці дані їй для того, щоб загартувати характер: "Це теж таке випробування. Я завжди вважаю, що всі наші випробування даються нам Богом для чогось. Я розумію, що моя витримка з роками дуже посилилася, але, мабуть, недостатньо, раз мені Боженька ще й оце підніс".

Вчуся бути стриманою, вчуся бути поважливою, вчуся бути ввічливою. Не виходить ніфіга, але я стараюся,

– підсумувала артистка.

Оля Полякова з мамою та доньками / Фото з інстаграму співачки

Раніше мама Полякової жила на Росії

Багато років мама Олі Полякової жила в Росії зі своїм бойфрендом. Лише в середині квітня жінка вирвалася до Європи.

"Слава Богу, моя мама виїхала. Я дуже сильно уникала цього питання, доки вона була там. Тому що в мене був там як заручник, мені було дуже страшно. Вона буде зі мною, все буде добре", – ділилася співачка в інтерв'ю Славі Дьоміну.