"Боже, за що": як "Міс Україна International" відреагувала на можливу участь у "Міс Світу 2021"

За тиждень до відльоту на "Міст Світу 2021" стало відомо, що Олександра Яремчук може не потрапити в Пуерто-Рико через відсутність візи. Дівчину могла замінити Ольга Шамрай, котра на конкурсі краси "Міс Україна 2021" виборола титул "Міс Україна International". Дівчина зізналась, що не зраділа такій перспективі.

24-річна Ольга Шамрай мала всі шанси представляти Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс Світу 2021". Вона була єдиною переможницею, яка мала візу до США. Дівчина зізналась, що титул "Міс Україна International" її цілком влаштовує. Так, коли з нею зв'язались представники комітету, вона зовсім не зраділа.

Варто побачити Олександра Яремчук показала дві сукні, в яких виступить на "Міс Світу 2021" в Пуерто-Рико

Модель нібито не хотіла летіти в Пуерто-Рико, адже на підготовку до великого конкурсу в неї залишалось усього чотири дні. За цей час вона мала б вивчити два танці, які для Олександри Яремчук поставив Дмитро Жук, відзняти відеовізитку, а дизайнери – перешити дві сукні.

Я не очікувала. У мене було стільки планів на найближчі два місяці. І я така: "Боже, за що". Якби у мене був місяць підготовки, це була б інша справа,

– зізналась Ольга Шамрай.

ексклюзивному коментарі 24 каналу голова PR-служби "Міс Україна" заявляла, що, якщо Олександра Яремчук не отримає американську візу.

"Міс Україна International" Ольга Шамрай / Фото з пресслужби конкурсу краси

Ольга Шамрай про життя після конкурсу "Міс Україна 2021"

Володарка титулу "Міс Україна International" зізналась, що після конкурсу краси її життя кардинально змінилось. По-перше, вона переїхала в Україну, адже останні сім років жила й навчалась у Польщі. По-друге, на Батьківщині в красуні з'явилось більше зйомок і роботи.

"Я така щаслива зі свого титулу Міс International, мені й так добре. Для мене подвиг те, що я прийшла на кастинг "Міс Україна 2021", бо до цього була дуже невпевнена в собі, у мене були комплекси. Це була велика перемога над собою. Те, що мене взяли у 25, – це вау, а те, що я посіла Міс International – це просто мрія", – додала Ольга Шамрай.