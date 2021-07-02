Цього року відбувся X ювілейний Leopolis Jazz Fest. Одним із головних партнерів музичного фестивалю стала компанія Borjomi. Найбільше гостям запам'ятався легендарний автобус-кабріолет, який їздив найкрасивішими вуличками Львова.

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Borjomi Flavored Water на Leopolis Jazz Fest

Бренд Borjomi має 130-річну історію. Цього року вперше на Leopolis Jazz Fest він презентував інноваційний продукт без цукру та калорій, з нотами ягід, трав і фруктів Borjomi Flavored Water.

Компанія створила справжній портал у світ дикої природи серед міських джунглів Львова Borjomi Wild Nature Zone. Цю лаундж-зону з діджей-сетами, прохолодними напоями та ідеальним ком'юніті для відпочинку разом облаштували на території головної локації фестивалю.



Borjomi Flavored на Leopolis Jazz Fest / Фото пресслужби

"Ми любимо Львів за душевність та краєвид з Високого замку, за найкращі у світі солодощі й вогонь у серці після місцевих частувань. Ми обожнюємо приїздити в місто Лева в будь-яку пору року. Але є декілька днів у червні, коли ми любимо Львів до нестями. Це тоді, коли місто зустрічає найбільший джазовий фестиваль не тільки України, а й Східної Європи, що лунає на весь світ!", – розповів директор з маркетингу IDS Borjomi Ukraine Анатолій Гордєєв.

Чоловік додав, для нього Leopolis Jazz Fest – це:

найкращі джазові виконавці та неповторна дика природа джазу;

улюблені Borjomi Flavored Water та Borjomi Wild Nature Zone з незабутніми діджей-сетами, нестримними танцями й спекотними афтепаті;

5 днів драйву, музики та краси.



Borjomi Flavored на Leopolis Jazz Fest / Фото пресслужби

Джаз, як і Borjomi Flavored Water, – дикий, самобутній, з яскравою історією та сміливим майбутнім. Джазом, як і Borjomi Flavored Water, хочеться насолоджуватися із закритими очима,

– поділився Анатолій Гордєєв.

Leopolis Jazz Fest щороку перетворює місто на справжню цитадель джазу:

все дихає і рухається в унісон з ритмічними композиціями, що лунають звідусіль;

збираються найвідоміші виконавці та пристрасні меломани з усього світу;

всіх об'єднує любов до джазу, якій так пасує яскрава новинка від бренду зі 130-річною історією – Borjomi Flavored Water.



Borjomi Flavored на Leopolis Jazz Fest / Фото пресслужби