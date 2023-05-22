Борис Джонсон увосьме стане батьком: як виглядають та чим займаються всі його діти

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вже незабаром стане батьком увосьме. Його нинішня дружина Керрі оголосила про вагітність. Цікаво, що сам Джонсон вже має 7 дітей від кількох дружин. Як виглядають його нащадки – дивіться нижче.

Всі українці люблять Бориса Джонсона. Адже після повномасштабного вторгнення Росії він одним із перших почав надавати всебічну допомогу та підтримку нашій країні, зокрема й приїжджав з візитами до Києва.

До теми Джонсонюків побільшає: дружина експрем'єра Британії Бориса Джонсона знову вагітна

Днями стало відомо, що він готується стати батьком увосьме. Його третя дружина Керрі вже наступного місяця народить малюка. Це буде третя спільна дитина Бориса та Керрі Джонсон, проте експрем'єр має ще четверо дорослих дітей від другого шлюбу, а також одну позашлюбну дочку.

Як виглядають діти Бориса Джонсона

Лара Леттіс Джонсон-Вілер

Старша дочка експрем’єра Лара народилася у 1993 році в його другому шлюбі з Мариною Вілер, на якій Джонсон був одружений 25 років. Тоді майбутній прем'єр-міністр Великої Британії був звичайним журналістом і писав для Daily Telegraph.

Лара пішла стопами батька. Спочатку дівчинка навчалася у школі Бедейлс у Пітерсфілді за 33 тисячі фунтів стерлінгів на рік, потім успішно вступила до Сент-Ендрюса, де вивчала латину та літературу. Після закінчення університету дівчина почала працювати журналістам: вона була позаштатним редактором британських журналів Vogue та Tatler.



Лара Леттіс Джонсон-Вілер / Фото з соцмереж

Майло Артур Джонсон

Життя інших дітей Бориса Джонсона більш приховане. Про сина Майло (28 років) відомо небагато. У школі він був спортсменом – грав у футбол і крикет. Проте пов'язувати своє життя зі спортом син Джонсона не схотів.

Натомість він вступив до Школи сходознавства та африканістики Лондонського університету. Хлопець знає безліч мов, включаючи арабську та французьку. Якийсь час Майло жив у Дубаї. Де він зараз – невідомо.



Майло Артур Джонсон / Фото з соцмереж

Касія Пічез Джонсон

Середню освіту Касія здобувала у приватній школі Хайгейт, після чого вступила до дублінського Трініті-коледжу, а потім повернулася до Лондона. Як і батько, вон мала успіх у журналістиці – дівчина була редакторкою шкільної газети в підлітковому віці.

Чим займається Касія зараз – достеменно невідомо, хоча в деяких статтях можна зустріти поряд з нею графу "письменниця". Наразі їй 26 років.



Касія Пічез Джонсон / Фото з соцмереж

Теодор Аполло Джонсон

Молодший син Джонсона від Марини Вілер неймовірно схожий на свого батька. Відомо, що Теодор після закінчення приватної школи вступив до Кембриджу, хоча батько навчався в Оксфорді. У хлопця немає соціальних мереж, тож про його життя зовсім нічого невідомо. Йому зараз близько 24 років.



Теодор Аполло Джонсон / Фото з соцмереж

Стефані Макінтайр

У 2010 році журналісти The Daily Mail вперше припустили, що Джонсон має позашлюбну дочку. Тоді політик якраз обіймав посаду мера Лондона. Інформація виявилася правдивою.

Журналістське розслідування привело до мами дитини – нею виявилася мистецтвознавиця Хелен Макінтайр, з якою Джонсон дружив досить довго. Сам Борис досі ніяк не коментував те, що має позашлюбну дочку. Про дівчинку, крім того, що її звуть Стефані, нічого невідомо. Їй лише 15 років.

Вілфред Лорі Ніколас Джонсон

У 2021 році Борис Джонсон одружився з політичною активісткою та захисницею навколишнього середовища Кері Саймондс. Вона молодша за нього на 23 роки. Пара офіційно узаконила свої стосунки вже після того, як у них з'явилася перша спільна дитина – хлопчик, якого назвали Вілфред Лорі Ніколас.

Цікаво, що його назвали на честь лікарів. Адже незадовго до цього тодішній прем'єр-міністр перехворів на коронавірус у дуже важкій формі. Життя політику тоді врятували лікарі на ім'я Ніколас Прайс та Ніколас Харт.

Ромі Айріс Шарлотт Джонсон

У грудні 2021 року Борис та Керрі Джонсон порадували британців новиною про ще одне поповнення. У них народилася дівчинка, якій дали ім'я Ромі Айріс Шарлотт. Дівчинці лише півтора рочку.

А незабаром Керрі народить чоловікові ще одного малюка. Ймовірно, це станеться вже у червні цього року.