"Боляче звертатися до Бога": Тіна Кароль побувала на службі Папи Римського у Ватикані

З травня Тіна Кароль гастролює Європою з концертами на підтримку України. Днями відбувся її виступ у Римі, після якого вона відвідала Ватикан – Сади та святкову службу Папи Римського.

До Італії Тіна Кароль прибула не тільки з благодійною, а й з культурною метою. Перед сольником вона прибула на зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом України Ярославом Мельником, а після – помолилася за Україну у Ватикані.

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Тіна Кароль у Ватикані

Наступного дня після концерту, 4 червня, співачка прибула до Ватикану. Там вона познайомилася з Надзвичайним і Повноважним Послом України при Святому Престолі у Ватикані Андрієм Юрашем. Разом з ним Кароль відвідала Сади Ватикану, а згодом потрапила на святкову службу Папи Римського в Собор Святого Петра. Вона відбулася з нагоди католицької Святої Трійці.

У найбільшій християнській церкві світу зірка помолилася за мир в Україні, але зізналася, що звертатися до Господа під час війни – непросто.

Особливо боляче звертатися до Бога у момент, коли церкви в Україні бомбить та спалює вщент російський ворог. Війна служить лише інтересам темряви. Але Господь дарував людству надію, саме нею сповнений український народ на своєму героїчному шляху до перемоги,

– висловилася Тіна Кароль.

Тіна Кароль на святковій службі Папи Римського / Фото з фейсбуку співачки

за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тіна Кароль пішла в монастир , бо, як запевняє,

Тіна Кароль з Андрієм Юрашем у Садах Ватикану / Фото з фейсбуку співачки

Тіна Кароль з Андрієм Юрашем у Садах Ватикану / Фото з фейсбуку співачки

Яким був концерт Тіни Кароль у Римі

На концерті Тіни Кароль у Римі був аншлаг.