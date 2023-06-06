Облив мерію жовто-синьою фарбою і "сів" на 15 років: у Криму засудили художника Богдана Зізу

У травні 2022 року художник Богдан Зіза облив синьо-жовтою фарбою будівлю адміністрації в Євпаторії. Його затримали за "тероризм" і "вандалізм з політичних мотивів", а тепер засудили до 15 років за ґратами.

Російський військовий суд Ростова-на-Дону засудив художника Богдана Зізу до 15 років ув'язнення в колонії загального режиму. Згідно з вироком, перші чотири роки художник повинен провести у в'язниці. Йому закидають скоєння теракту, загрозу скоєння теракту та заклики до тероризму.

Читайте також Востаннє такий наказ віддавав Гітлер: зірковий бомонд люто реагує на підрив Каховської ГЕС

Кримського художника Богдана Зізу засудили до 15 років за синьо-жовту фарбу

У військовому суді Ростова-на-Дону Зіза наголосив, що не можна мовчати, потрібно виступати проти війни. У своєму останньому слові він також заявив, що з 10 липня відмовляється від їжі й вимагає позбавити його російського громадянства, яке отримав після анексії Криму. Художник також просить звільнити з російських в'язниць усіх українських політв'язнів.

Що відомо про протест Богдана Зізи

що Міністерство закордонних справ України засудило сфабрикований "вирок" російського маріонеткового суду українському художнику. У МЗС кажуть, що "засудження особи за її самовираження у художній формі є викривленням справедливості та порушенням основних принципів демократії".