Ти не можеш бути пацифістом, – Богдан Шелудяк чесно відповів, як відреагує на повістку

Ведучий та блогер Богдан Шелудяк зізнався, як переживав втрати друзів, що захищали Україну. Він відповів, що робитиме, якщо отримає повістку.

Інфлюенсер та ведучий Богдан Шелудяк (також відомий як Богдан Буше) зізнався, що майже не отримує повідомлення штибу: "чому не на фронті". Він вважає, що робить достатньо для перемоги України у війні.

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Як Шелудяк відреагує на повістку

Богдан Шелудяк вважає, що йому "не доведеться червоніти" після перемоги за те, що він зробив і чого не зробив. Та якщо блогер отримає повістку, то робитиме те, що й належить.

Мабуть, що прийдеться. Хоча я в цьому плані максимальний пацифіст. Але до стосовно людей, які прийшли тебе вбивати, ти не можеш бути пацифістом. Якщо так трапиться, то я буду діяти так, як потрібно діяти,

– зізнався Богдан.

Інтерв'ю з Богданом Шелудяком: дивіться відео онлайн

Богдан Буше про друзів, яких втратив

, свого часу Віталій Козловський щодо повістки казав, що коли вона прийде, то "відмазуватися не буде". Артист свого слова дотримав, коли його мобілізували. Він пройшов навчання і зараз перебуває на фронті у лавах бригади "Рубіж" Гвардії наступу.

Ведучий зізнався, що має багато друзів та знайомих, які перебувають у Збройних Силах. Деяких з них вже немає в живих.

Ще в березні 2022 року не стало мого друга дитинства, мого сусіда. Він був військовим і одразу, коли почалося повномасштабне вторгнення, він пішов воювати. І протягом 22 року ще кілька людей…

– поділився Богдан.

Він зізнався, що складно описати свій стан у моменти, коли чуєш ці трагічні новини. Адже спустошення відчуваєш навіть тоді, якщо довго не спілкувався з людиною.

"Ти відчуваєш просто спустошення, згадуєш моменти й сумуєш за людиною. Навіть якщо ви останніми роками не спілкувалися, ця людина відігравала певну роль у твоєму житті. І ти розумієш, що ти її вже ніколи не побачиш і не почуєш", – зауважив Шелудяк.