Бог на війні є, – Ксенія Мішина розповіла історію друга, який зараз в одній з найгарячіших точок

Акторка Ксенія Мішина поділилася історією друга, якого декілька разів не хотіли приймати в ЗСУ, а зараз він в одній з найгарячіших точок фронту. Він розповідає про жахіття війни, після чого Ксенія плаче від безсилля та страху.

Знаменитість опублікувала допис, який присвятила всім захисникам нашої країни. Мішина розповіла історію друга, з яким разом навчалися в університеті. Акторка добре знає його дружину, старшу дитину. За кілька тижнів до війни чоловік дізнався, що вдруге стане батьком.

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Ксенія Мішина про друга, який воює на передовій

Акторка розповіла, що це творча особистість, харизматичний хлопець, який, здавалося б, далекий від війни. Однак він декілька разів намагався потрапити в ЗСУ, йому відмовляли, а тепер воює в одній з найгарячіших точок на фронті.

Те, чим він ділиться зі мною – цінна їжа для духовного зростання. Зазвичай ми говоримо відверто і чесно. Він розповідає мені жахіття війни, не прикрашаючи. Після цього я плачу від страху і від безсилля. Але одна розмова була особлива. Тоді він сказав мені: "Ксю, одне знаю точно, Бог на війні є!". Саме та розмова перевернула все в мені, адже якщо Бог на війні, значить все так, як потрібно, значить все, що потрібно – довіряти,

– розповіла Мішина.⠀

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Історія мужнього воїна

Друг Мішиної розповів: "Штаб. Лисичанськ. Кухня. На столі багато спільних чашок, з яких ми п'ємо. Я починаю заварювати чай і раптом розумію: мені потрібна моя чашка, яка в моєму рюкзаку. Виходжу з кухні, проходжу коридор, роблю крок у двері, а в кімнату мене заносить уже вибухова хвиля. До кухні прилетіла ракета, яка дивом не вибухнула, а розсипалася, зберігши наші життя.

Ще недавно окупанти підірвали у Сєвєродонецьку хімічний завод Було завдання отруїти нас. Але вітер раптом повіяв у їхній бік! Знов ангели відвели! Ксю, таких історій море. Усі вони про Бога, про Бога на війні! Про його любов і справедливість. Моліться за нас, це те, що нам дуже треба".

Ксенії дуже страшно, вона хоче благати товариша зупинитися, адже його можуть вбити, а в нього сім'я. Однак у в очах хлопця горить вогонь – жага до вільного життя. Акторка наголосила, що зараз наше головне завдання – молитися за воїнів, надсилаючи їм енергію любові та віри: "Молитися і відчувати гордість, адже наші воїни – це ті, хто чесно поставив собі питання: "Хто, якщо не я?". І сьогодні я питаю вас: "Хто за них молитиметься, якщо не ми?".