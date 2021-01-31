У синій блузці та мінішортах: Оля Цибульська показала зухвалий образ – фото

Популярна українська співачка Оля Цибульська часто ділиться з прихильниками новими фото. Днями вона поділилась зухвалим образом, який підкорив мережу.

Джерело: інстаграм Олі Цибульської

Відома українська співачка Оля Цибульська оприлюднила нове фото на своїй сторінці й одразу зібрала кілька тисяч вподобань.

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Образ Олі Цибульської

Українська знаменитість вирішила влаштувати нову фотозйомку. Вона позувала на кухні, прикрашеній великими сніжинками. Для фотосесії Оля Цибульська обрала стильний та сміливий образ.

Співачка постала перед камерою в світло-синій шовковій блузці з широкими рукавами та білосніжних мінішортах, що дозволили похизуватися стрункими ніжками. Широкий пояс підкреслив бездоганну фігуру зірки. Вбрання Оля Цибульська поєднала із золотистими туфлями з гострими носками та на підборах.

Зухвалий образ артистка доповнила масивними білими сережками-кільцями. Коротке волосся було вкладене в лаконічну зачіску, а на обличчі співачка зробила гарний макіяж. Оля підкреслила очі чорними стрілками, а губи нафарбувал темно-рожевою помадою.



Оля Цибульська / Фото з інстаграму Олі Цибульської

Шанувальників підкорив новий образ співачки: