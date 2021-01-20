Популярная блогерша TikTok с никнеймом di.rubens, Таисия Онацкая, которая сняла ролик на аллее Небесной Сотни, попала в базу "Миротворец". Также она записала видеообращение к украинским СМИ с просьбой придерживаться журналистских стандартов.

Блогерша, которая сняла скандальный ролик, попала в базу "Миротворца"

Популярная блогерша TikTok с никнеймом di.rubens, которая ранее записала скандальное видео на аллее Небесной Сотни, попала в базу "Миротворец". Оказалось, что настоящее ее имя – Онацкая (Маламан) Таисия Игоревна.

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На сайте проекта появилось соответствующее досье на нее. "Провокаторша. Антиукраинская пропагандистка. Сознательная дискредитация Вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины", – пишет на сайте.

Что известно о ролике Таисии Онацкой

Блогерша с TikTok с никнеймом di.rubens записала видео, которое впоследствии удалила, но оно успело разлететься по сети. Она, выбирая между Россией и Украиной, выбрала Россию, а затем рассмеялась. Это привело к обсуждению видео в сети, а также его распространил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан. Отметим, что видео было снято на аллее Небесной Сотни, сама блогерша живет в Киеве.

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Реакция блогерши

Девушка на личной инстаграм-странице опубликовала видео, в котором отреагировала на многочисленные публикации украинских СМИ. Она назвала материалы сфальсифицированными и такими, которые распространяют ложную информацию.

Также Таисия подчеркнула, что она готовится подавать в суд на офицера ВСУ, а ее дело уже рассматривается в Министерстве обороны Украины.