У блискучій сукні: 96-річна королева Єлизавета II зачарувала новим образом

Королева Єлизавета II побувала на ході Ордену Підв'язки, яка відбулася у Віндзорському замку. 96-річна Її Величність одягнула на захід неймовірно красиву світлу блискучу сукню.

Процесія до Дня Підв'язки відбулася в Лондоні вперше за 3 роки. 13 червня на заході були члени королівської родини. Герцогиня Корнуольська стала королівською леді ордена Підв'язки.

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Орден Підв'язки є найстарішим і найвищим орденом Лицарства у Великій Британії, заснований королем Едуардом III майже 700 років тому.

Королева рідко здійснює публічні виходи через проблеми з мобільністю. Вона потішила шанувальників виходами під час святкування платинового ювілею правління, а тепер вийшла на ходу Ордену Підв'язки. Однак, коли наступного разу Її Величність можна буде побачити на публіці – невідомо.

Образ Її Величності на процесії

Королева сфотографувалася зі старшим сином – принцом Чарльзом, який після її смерті стане королем, та його дружиною – герцогинею Корнуольською. Єлизавета II постала перед камерою у довгій світлій сукні з блискітками. Поєднала вбрання зі сріблястими туфлями на низьких підборах. Волосся вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на губах. Серед аксесуарі її образ довершили коштовні прикраси, синя лента через плече, на якій була брошка, та сумочка в тон туфлів.

На події королева була з тростиною, що є подарунком королівських збройних сил, який вона отримала на честь платинового ювілею на троні.



Королева Єлизавета ІІ з сином і невісткою / Фото з інстаграму королівської сім'ї

На події були присутні й інші члени монаршої родини: Кейт Міддлтон з принцом Вільямом, принцеса Анна з чоловіком, принц Едвард та Софі, графиня Уессекська

Члени монаршої родини на процесії Ордену Підв'язки / Фото з інстаграму королівської сім'ї

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