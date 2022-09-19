Дайте мені спокій, – вагітна Блейк Лайвлі "відшила" папараці, які чатують біля її дому

Минулого тижня мережею прокотилися чутки про четверту вагітність Блейк Лайвлі. Як з'ясувалося, після появи акторки на жіночому саміті Forbes Power, біля її дому чатують 11 фотографів. Тому зірка "Пліткарки" опублікувала свої вагітні фото, аби папараці відчепилися від її сім'ї.

У своєму інстаграмі з 35-мільйонною аудиторією Блейк Лайвлі розмістила цілу серію свіжих фото, на яких видно її округлий животик. Вона зробила це з надією на те, що ЗМІ врешті-решт заспокояться й відізвуть своїх папараці від її дому.

Важливо Блейк Лайвлі з "Пліткарки" вагітна вчетверте: вона засвітила животик на червоній доріжці, – ЗМІ

Вагітна Блейк Лайвлі "відшила" папараці, які чатують біля її будинку

Ось фото мене вагітної в реальному житті, тому 11 хлопців, які чатують біля мого дому, дайте мені спокій. Ви лякаєте мене та моїх дітей,

– різко написала Блейк Лайвлі.

Вона також подякувала ЗМІ, які дотримуються правил і не публікують фото її дітей без дозволу, і фанам, які відписуються від подібних пабліків.

"Дякуємо всім іншим за любов і повагу, а також за те, що й далі відписуєтеся від акаунтів і публікацій, які розповсюджують фотографії дітей. У вас є вся сила проти них", – додала Блейк Лайвлі.

Фото вагітної Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі вагітна вчетверте / Фото з інстаграму акторки

Вагітна Блейк Лайвлі з чоловіком Раяном Рейнольдсом / Фото з інстаграму акторки

Вагітна Блейк Лайвлі з чоловіком Раяном Рейнольдсом / Фото з інстаграму акторки

Блейк Лайвлі вагітна вчетверте / Фото з інстаграму акторки