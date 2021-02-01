Почувалась невпевненою: Блейк Лайвлі розповіла про переживання після третіх пологів

Відома американська акторка Блейк Лайвлі виховує трьох дітей від чоловіка Раяна Рейнольдса. Зірка зізналась, що після останніх пологів вона почувалась дуже невпевненою через те, що не могла знайти собі відповідний одяг.

Джерело: CNN

Блейк Лайвлі – успішна американська акторка і модель, а також мама трьох дітей. Однак зірка розповіла про нелегкий період в житті після третіх пологів.

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Блейк Лайвлі про невпевненість в собі

Після народження в сім'ї акторів Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі третьої доньки, зіркова матуся перестала вести інстаграм-блог і з'являтися в мережі. Але нещодавно вона здивувала шанувальників заявою про труднощі, які спіткали її після третіх пологів.

Зірка зізналась, що вона не могла прийняти своє тіло та почувалась дуже невпевненою в собі. Причиною стало те, що Блейк ніяк не могла знайти відповідного вбрання у магазинах одягу.

"Ні в кого не було одягу, яка підійшла б мені після народження дитини. Дуже багато речей з магазинів теж не підходило. Дуже. Багато. Хотіла б я тоді відчувати себе так само впевнено, як зараз. Це тіло подарувало мені дитину. І виробляло всю необхідну для малюка їжу. Яке прекрасне диво. Але замість того, щоб пишатися собою, я відчувала себе невпевнено. Просто тому, що не влазила в одяг. Як же нерозумно це виглядає зараз", – зізналась акторка.

Блейк Лайвлі також звернулась до модних брендів. Вона наголосила, що дуже важливо створювати таке вбрання, яке б підходило для дівчат з різними типами фігури. Вона зазначила, що не тільки її певні фасони одягу бентежать та відштовхують.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі виховує 3 донечок з чоловіком Раяном Рейнольдсом, з яким має стосунки вже близько 10 років. Одружена пара з 2012 року. З того часу в них народилось 3 дітей: Джеймс, Інес та Бетті.