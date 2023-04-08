Блейк Лайвлі похвалилась фігурою після четвертих пологів: фото з відпочинку

Американська акторка Блейк Лайвлі зовсім нещодавно стала мамою. Вона з чоловіком вирушила у відпустку, де зробила знімки у купальнику.

Зіркове подружжя – Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі стали батьками близько двох місяців тому. Днями багатодітні батьки відправилися у відпустку, звідки публікують мальовничі фото.

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Блейк Лайвлі показала свої фото після пологів

Акторка та зіркова матуся поділилась з шанувальниками і своїми світлинами. Вона позувала перед камерою у купальнику, демонструючи струнку фігуру. Вочевидь, Блейк швидко відновилась після четвертих пологів.



Блейк Лайвлі / Фото з інстаграму Блейк Лайвлі

Також акторка показала фото у літі та довгій атласній спідниці.



Блейк Лайвлі / Фото з інстаграму Блейк Лайвлі

У коментарях Блейк Лайвлі засипають компліментами щодо зовнішнього вигляду:

"Хіба не у вас тільки нещодавно народилась дитина?";

"Як воно, бути справжньою богинею?";

"Дякую, що показуєш себе справжню та без фотошопу";

"Маєте такий вигляд, ніби ніколи не мали дітей";

"Як вам вдається мати такий гарний вигляд після чотирьох пологів?".

Що відомо про четверту дитину Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса

Подружжя акторів не оголошувало про те, що чекають на четверту дитину, але чутки про вагітність поширилися після публічного виходу Блейк. Зірка мала неприємність через папараці, які чатували під її домом, тому вона вирішила поділитися кадрами, на яких позує вагітною.

Про народження четвертої дитини пара також не сповістила – це стало відомо після фото, на якому Блейк Лайвлі позувала вже без животика. Раян Рейнольдс згодом розповів, що у їхньому будинку тепер "справжній зоопарк", але вони швидко адаптовуються до нових реалій.