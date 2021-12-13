У блакитній сукні: королева Єлизавета II провела робочу зустріч

Після інформації про погане самопочуття королева не з'являлася на робочих зустрічах. Однак днями вона провела аудієнцію у Віндзорському замку.

Її Величність зустрілася з англійським органістом Томасом Троттером. Вона вручила йому медаль королеви за музику.

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Ніжний образ Єлизавети II На урочистій зустрічі королева з'явилася в ніжно-блакитній сукні з чорним окантуванням на рукавах. Такий одяг поєднала з чорними туфлями на невисоких підборах. Цього разу вкотре одягнула улюблені прикраси – сережки та намисто з перлинами. Волосся вона вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на губах.



Єлизавета II з Томасом Троттером / Фото Getty Images



Єлизавета II з Томасом Троттером / Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно у Вестмінстерському абатстві відбулися зйомки святкового концерту, на який завітали члени королівської родини. А Віндзорський замок вже давно прикрасили до свят, створивши казкову атмосферу.

Королева Єлизавета II вже цього тижня планує вирушити на зимові канікули до Сандрінгема, де зазвичай відзначає Різдво у сімейному колі.