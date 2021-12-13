Ее Величество встретилась с английским органистом Томасом Троттером. Она вручила ему медаль королевы за музыку.

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Нежный образ Елизаветы II

На торжественной встрече королева появилась в нежно-голубом платье с черной окантовкой на рукавах. Такую одежду соединила с черными туфлями на невысоких каблуках. На этот раз в очередной раз надела любимые украшения – серьги и ожерелье с жемчужинами.

Волосы она уложила в фирменную прическу, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на губах.

Елизавета II с Томасом Троттером / Фото Getty Images

Елизавета II с Томасом Троттером / Фото Getty Images

Напомним, недавно в Вестминстерском аббатстве состоялись съемки праздничного концерта, на который пришли члены королевской семьи. А Виндзорский замок уже давно украсили к праздникам, создав сказочную атмосферу.

Королева Елизавета II уже на этой неделе планирует отправиться на зимние каникулы в Сандрингем, где обычно отмечает Рождество в семейном кругу.