На благодійному заході у Львові зібралися українські блогери та інфлюенсери. Як пишуть вони самі у соцмережах, кількість відомих гостей становила від 120 до 150, пише 24 Канал.

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Що відомо про блогерський благодійний захід

Ведучим заходу "Велика Місія Інфлюєнсерів" був Тімур Мірошниченко. На заході також виступали українські співачки – Jerry Heil, Alyona Alyona, PROBASS ∆ HARDI та інші.

Спершу на афішах заходу стверджували, що метою збору є 3 мільйони гривень, але вже на самому заході ця сума зменшилась до 2 мільйонів.

Блогери могли задонатити на банку, а також взяти участь у благодійному аукціоні. Він тривав увесь вечір та переривався на паузи, де й виступали зірки. Серед лотів були гільзи від військових, картини Соні Морозюк та інші.

Благодійний захід з блогерами: відео (зі сторіз Юлії Верби)

Скільки вдалося зібрати

За підсумками заходу, Дмитро Варварук повідомив, що з блогерами вдалося зібрати 1 600 100 гривень для підрозділу Даніеля Салема на дрони та приціл. Найбільше за один лот заплатила Юлія Верба – 4 тисячі доларів (152 тисячі гривень). Найбільший донат за вечір зробила Яна Варварук – 4600 доларів (174 тисячі) – вона придбала 3 лоти.

Блогери на заході / Фото з інстаграму

Що кажуть у мережі

Благодійний захід, організований блогерами, викликав чимало обговорень у мережі. З-поміж коментарів є чимало таких, що хвалять інфлюенсерів за такий спосіб збору коштів. Адже до нього не залучали підписників – "скидалися" на банку лише медійні особи.

"Дуже круте дійство, ще й з такою доброю місією! Залишок дозбираємо!" – поділилась Alyona Alyona;

"Бачила у багатьох блогерів що вони були присутні і захід всім дуже сподобався";

"Ви великі молодці";

"Я гадаю, що це краще, ніж нічого".

Водночас багато хто розкритикував частину блогерів, які нібито прийшли на захід лише "поїсти та попіаритися". Також під сумнів ставлять зібрану суму – користувачам здається, що інфлюенсери могли б краще докластися до події. Ставлять у приклад і Мішу Лебігу, який зібрав близько 20 мільйонів гривень.

"Ви великі молодці з Яною. Таке враження, що інші блогери просто прийшли поїсти й попіаритися";

"Дійсно було б гарно викласти список хто задонатив, і неважливо скільки. Кожний внесок важливий. Але народ повинен знати хто дійсно інфлюенсер, а хто чисто побухати на такі заходи приходить";

"Тримала в руках перший лот, думала будуть рвати й метати, але на жаль, як сказала Яна, хтось прийшов просто поїсти та познімати контент";

"Цей незручний момент, коли ти з мінімальною зарплатою донатиш більше ніж блогери зі статками в тисячі гривень".

Як на це реагують

Про хейт у мережі висловилась Юлія Верба, яка купила один лот за найбільшу суму.

Ті люди, які пробують на мені хайпувати, абсолютно нецікаві. Колись був зовсім інший рівень людей, з якими ми сварились. Зараз такого нема. Я переросла той період,

– заявила блогерка.

Діма Варварук спростував думки про те, що захід міг коштувати дорожче, ніж сума коштів, яку вдалося зібрати.



Варварук про витрати на захід / Фото з інстаграм-сторіз

З приводу кількості коштів, яка здалась підписникам невеликою, відповів itsvitalik, який теж брав участь у заході. Він порадив не рахувати гроші інших, але зробив зауваження тим, хто взагалі не донатив.