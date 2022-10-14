Ініціатором благодійної акції виступила організація "Демократична сокира". Таку ідею вона запозичила в австралійських пожежників, які щороку фотографуються оголеними задля збору грошей на благодійність.

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Фотосесія "Одягни котика"

У "Демократичній сокирі" наголосили, що мета такої зйомки – допомогти вдягнути на зиму цілий батальйон. До фотосесії долучилися:

ветеран АТО , який валить окупантів із 2015 року;

, який валить окупантів із 2015 року; власник барбершопу , який став старшим сержантом взводу;

, який став старшим сержантом взводу; тренер із боксу , який мріє відправити у вічний нокаут тисячі росіян;

, який мріє відправити у вічний нокаут тисячі росіян; власник кросфіт залу, який оббігав кілька військкоматів, щоб його забрали на службу;

який оббігав кілька військкоматів, щоб його забрали на службу; юрист, який кожному окупанту дослівно розкаже чия це земля.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Усі вони прагнуть, щоб захисниками України, нашим "котикам" було тепло взимку. Військові дбають про те, щоб нам було комфортно та тепло у своїх домівках, щоб не довелося нікуди виїжджати. А ми маємо подбати про те, щоб ця зима була максимально теплою, наскільки це можливо, для них.

Допомогти одягнути "котиків" можна за реквізитами: Гривня, валюта і крипта – https://bit.ly/3lz1sdD

Карта – 5169 3351 0047 5223

PayPal – donate@sokyra.space (тут можна залишити привітання для військових, яке обов'язково передадуть їм. Як саме – організатори розкажуть згодом).

Реакція мережі на фотосесію

Українці не залишили військових без компліментів. Вони не лише вітають зі святом, а й засипають приємними словами.