Ініціатором благодійної акції виступила організація "Демократична сокира". Таку ідею вона запозичила в австралійських пожежників, які щороку фотографуються оголеними задля збору грошей на благодійність.
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Фотосесія "Одягни котика"
У "Демократичній сокирі" наголосили, що мета такої зйомки – допомогти вдягнути на зиму цілий батальйон. До фотосесії долучилися:
- ветеран АТО, який валить окупантів із 2015 року;
- власник барбершопу, який став старшим сержантом взводу;
- тренер із боксу, який мріє відправити у вічний нокаут тисячі росіян;
- власник кросфіт залу, який оббігав кілька військкоматів, щоб його забрали на службу;
- юрист, який кожному окупанту дослівно розкаже чия це земля.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Усі вони прагнуть, щоб захисниками України, нашим "котикам" було тепло взимку. Військові дбають про те, щоб нам було комфортно та тепло у своїх домівках, щоб не довелося нікуди виїжджати. А ми маємо подбати про те, щоб ця зима була максимально теплою, наскільки це можливо, для них.
Реакція мережі на фотосесію
Українці не залишили військових без компліментів. Вони не лише вітають зі святом, а й засипають приємними словами.
- "Ого, хлопці! Треба квартирку відкрити, чи що, бо це ж вогонь!"
- "Ой, ну це ж треба на ніч мені таке гарне трапилося! Наші найкращі!"
- "Та які ж вони котики? Вони справжні леви!"
- "Крутецька ідея! З задоволенням задонатила!"
- "Дуже крута ідея! Та неймовірно гарні котики!"