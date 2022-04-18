Бійці чекають на зброю і підкріплення, – Злата Огнєвіч закликала врятувати Маріуполь

У Маріуполі зараз справжнє пекло. Місто майже повністю зруйноване, в блокаді перебувають 100 тисяч цивільних людей, військові залишилися без можливості отримувати зброю та підкріплення. Та вони мужньо захищаються та не здають Маріуполь.

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Злата Огнєвіч закликала звільнити Маріуполь

Артистка наголосила, діти ховаються в холодних підвалах, без їжі, налякані, з єдиним бажанням – вижити. Також у місті є багато поранених, які не можуть отримати належної медичної допомоги. Є випадки, коли окупанти змушують людей розбирати завали й лише після цього дають їм їжу.

Бійці щодня втрачають побратимів. ЗСУ, полк АЗОВ, морські піхотинці, НГУ, прикордонники, бойові підрозділи – кращі з кращих!

– наголосила Огнєвіч.

Боєприпаси, ліки та їжа у військових закінчуються. Від голоду вони непритомніють, однак, отямившись, знову й знову йдуть у бій. Вони присягалися захищати українців й офіцерська честь не дозволяє порушити цю присягу.



Бійці чекають на зброю і підкріплення! Досі сподіваються, що до них прийдуть і нададуть таку потрібну допомогу,

– сказала Злата.



Злата Огнєвіч закликала допомогти Маріуполю / Фото з інстаграму співачки



"Своїх кидати не можна. Я розумію, що мій голос – це крапля в морі. Але й один голос – це про голосно! І головне. Хлопці і дівчата, які стоять на захисті фортеці Маріуполь, ви – найкращі, найсильніші! Матиму за честь познайомитися з вами і святкувати перемогу. Бо маю надію, що ви повернетесь живими, цілими, неушкодженими. Я сподіваюся, що керівництво здійснить деблокаду. Я все ще вірю в це і закликаю зробити якомога скоріше!", – підсумувала Огнєвіч.